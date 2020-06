29. jún 2020 Eva Sládková Zo Slovenska Narástol počet samovrážd: V Bratislave pribudnú tabule s informáciami, kde ponúkajú pomoc

V súvislosti s koronakrízou zaznamenali odborníci nárast pokusov o samovraždy. Okamžite na to reagujú.

Zdroj: TASR

Mosty a železničné priecestia. To sú najproblémovejšie miesta.

„Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva krajiny, aby na zvýšený nárast samovrážd promptne reagovali. Je toho veľmi veľa a očakáva sa, že ekonomické problémy, ktorým musíme čeliť, môžu situáciu ešte zhoršiť,“ vraví Marek Madro z psychologickej poradne IPčko.

10 denne

Aj psychológovia v IPčku zaznamenali výrazný nárast prípadov. Pred krízou riešili asi 3 prípady pokusov denne, dnes je ich aj desať.

„My máme takmer 100 percentnú úspešnosť, keď sa človek pred pokusom ozve. Dokážeme jeho rozhodnutie zvrátiť. Aj preto chceme dať na problémové miesta tabule, kde ľudia nájdu informácie o tom, kde im poskytneme pomoc. V Bratislave je takýchto miest najviac,“ dodáva Marek Madro.

Telefónne číslo

Infotabule by mali podľa jeho slov obsahovať informácie o tom, kam sa dá obrátiť sa so žiadosťou o pomoc, telefónne čísla na psychologické krízové linky a záchranné zložky. V iných krajinách napríklad školia zamestnancov železníc či metra, ako poskytnúť krízovú intervenciu. Títo pracovníci sú tiež školení aj v rozpoznávaní identifikátorov.

„Ak niekto dlho stojí na nástupišti a nenastupuje do vlaku, ak stojí pri okraji a mapuje si terén, treba zbystriť. Odborníci potom citlivo a opatrne pristúpia k človeku, nadviažu s ním kontakt a vytvoria pre neho bezpečie,“ doplnil Marek MAdro.

IPčko poskytuje pomoc prostredníctvom mailu, ale má aj novinku. Akutálne je k dispozícii aj linka 0800 500 333 alebo web www.krizovalinkapomoci.sk.

Rokovania

O projekte osadenia tabúľ rokovali odborníci so Železnicami Slovenskej republiky už dávnejšie, no po voľnách sa tam vymieňa vedenie a tak to zatiaľ zaspalo. IPčko však považuje sa mimoriadne dôležité práve teraz preventívne projekty oprášiť. O informačných tabuliach plánuje rokovať aj s mestom, aby ich mohli osadiť na mosty.

obrázok je ilustračný