10. január 2023 han Šport Hokej Nová hviezda zo Slovenska: Má ŠTRNÁSŤ a dominuje na šampionáte. Lenže, je to hokejistka! FOTO Na Slovensku sa stále rodia talentovaní športovci! Jednoznačne k nim patrí mladá, len 14-ročná hokejistka, Nela Lopušanová.

Po výbornom vystúpení slovenských hokejistov do 20 rokov na nedávnom svetovom šampionáte sa rozbehli ďalšie majstrovstvá sveta. Tentoraz sú to MS do 18 rokov žien, ktoré sa konajú vo švédskom Östersunde.

Ešte neprehrali

Naše dievčatá nastúpili na úvodné dva zápasy v základnej skupine a obidva vyhrali! Najprv si poradili 6:3 s Japonskom a potom 4:1 so Švajčiarskom. Vďaka dvom víťazstvám si zabezpečili účasť vo štvrťfinále, na čom nič nezmení ani posledný duel v skupine proti Česku (hrá sa dnes, v stredu 11. januára, pozn. red.)

Absolútnou líderkou tímu, ktorý trénuje Miroslav Mosnár, sa nečakane stala len štrnásťročná útočníčka Nela Lopušanová. V prvom súboji strelila dva góly a na jeden prihrala, ale v druhom vystúpení Slovenska priam žiarila. Švajčiarkám strelila hetrik a pridala aj jednu asistenciu.

Mladučká líderka

„Som ohromená,“ povedala po zápase mladá Slovenka v rozhovore pre oficiálnu stránku Medzinárodnej hokejovej federácie www.iihf.com. Pri rozhovore potrebovala tlmočníka. „Som rada, že som pomohla tímu. Neviem to naozaj opísať slovami, ale Som veľmi šťastná,“ dodala Nela, ktorá narážala na svoje výkony.

Práve sedem bodov za 5 gólov a 2 asistencie ju vystrelili do vedenia v celkovom hodnotení získaných bodov.

„Mám veľké šťastie na spoluhráčky, ktoré mi prihrajú. Potom je už jednoduché skórovať,“ podotkla Lopušanová. Na margo toho treba povedať, že pri vzhliadnutí videa je jasné, že hovorila skromne. Jej hokejové umenie v takom mladom totiž vyráža dych!

Zakončuje totiž ako skúsená hráčka, nemá problém pohotovo vystreliť a výborne je na tom aj korčuliarsky.

VIDEO zo zápasu Slovenska so Švajčiarskom si môžete POZRIEŤ TU.

Očarila experta

Naše slová potvrdil aj zámorský expert Ian Kennedy z uznávaného časopisu The Hockey News. „Po troch bodoch z prvého zápasu predviedla azda najdominantnejší výkon v histórii šampionátov v jej veku. Zabudnite na Kanaďana Connora Bedarda, ona je nový fenomén!“ vychválil Kennedy našu hráčku do nebies.

Treba spomenúť, že Bedard bol suverénne najlepším hráčom na posledných MS do 20 rokov!

Zdroj: Dnes24.sk