3. september 2020 ELA Rôzne Návrat leta či príchod jesene? Pripravte sa na teplotné skoky! + PREDPOVEĎ

Na našom území sme zažili veľmi chladný 1. september a aj prvý školský deň. Aké počasie nás čaká najbližšie dni?

Zdroj: TASR

Prvý septembrový deň, ktorý je aj začiatkom meteorologickej jesene priniesol do našej oblasti poriadny prepad teplôt. Počas štátneho sviatku sa maximálne teploty pohybovali prevažne pod hranicou +20 °C. Podobne tomu bolo aj v utorok, kedy teploty na našom území vystúpili na +15 až +22 °C.

„Už onedlho nás však čaká zmena. Postupne sa k moci dostane tlaková výš, ktorá sa bude tiahnuť od Atlantiku až po Balkán a po okraji tejto tlakovej níže bude do našej oblasti prúdiť od západu teplejší vzduch,“ informuje portál iMeteo.sk.

Teploty začnú pomaly rásť až k hranici +30 °C.

„Výhľad na prelome týždňov je ešte nejasný. Numerické modely kalkulujú s prechodom studeného frontu. Ten však nie je istý a ak by sa tak nestalo, tak by v budúcom týždni bolo ešte teplejšie a teploty by mali prekonávať hranicu až +30 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk

