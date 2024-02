Nečakané SNEŽENIE! Slováci sa v TÝCHTO oblastiach zobudia do bieleho rána

Na Slovensku prší, no počasie chystá na noc nečakané sneženie. V priebehu nasledujúcich hodín sa začne na našom území ochladzovať a pokles teplôt príde od severu.

Spolu s poklesom teplôt sa aj do niektorých nižších polôh vráti sneženie. Nasledujúce ráno tak môže byť opäť zasnežené, zimné aj mrazivé, informuje iMeteo.sk.

„Počasie na Slovensku má dnes pod vplyvom studený front, ktorý od dopoludňajších hodín ovplyvňuje charakter počasia predovšetkým na severe krajiny, kde prináša zrážky v podobe dažďa. Snehové zrážky sa vyskytujú len v tých najvyšších horských oblastiach,“ vysvetľuje portál.

Do polnoci by sa vplyvom chladného vzduchu mala hranica sneženia v severných regiónoch Slovenska dostať aj do nižších polôh.