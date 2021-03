Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Nečakaný verdikt súdu: Po štyroch mesiacoch ide na slobodu aj Kollár! Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol o prepustení podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava Kollára z väzby. Dnes o 16:36 Správy

Potvrdil to jeho obhajca Martin Berec. Upozornil na to spravodajský portál Noviny.sk. Voči rozhodnutiu môže podať prokurátor do troch dní sťažnosť. Z väzby prepustili aj bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilu U. Rozhodnutie nie je právoplatné.

„Vo vzťahu k uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Pezinok z 2. marca 2021, ktoré bolo dozorujúcemu prokurátorovi doručené 4. marca 2021, ktorým boli obvinené osoby Z. K. a J. U. prepustené z väzby, a ktorým bola nahradená ich väzba príslušnými inštitútmi podľa Trestného poriadku, mieni dozorujúci prokurátor podať v zákonnej lehote sťažnosť,“ spresnila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Zoroslav K. je vo väzbe od posledného októbrového dňa roku 2020. Do väzby ho zobral vtedy ŠTS v Pezinku spoločne s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilou U. a expredsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom L. Dôvodom väzobného stíhania trojice obvinenej z prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, bola obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba.

Následne v novembri 2020 NS SR zamietol ich sťažnosti voči väzobnému stíhaniu. Zároveň rozšíril jeho dôvody o väzbu preventívnu. Trojicu zadržala NAKA v rámci akcie Víchrica.

