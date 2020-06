17. jún 2020 Milan Hanzel Šport Tenis Nech sa páči, TU je program tenisových turnajov: Jedno významné podujatie má STOPKU!

Prvý turnaj tenisovej organizácie WTA sa uskutoční od 3. augusta v Palerme, ATP reštartuje ročník 14. augusta vo Washingtone.

Grandslamový US Open je naplánovaný v New Yorku na 31. augusta – 13. septembra. Roland Garros v Paríži by sa mal uskutočniť od 27. septembra do 11. októbra, o týždeň neskôr ako plánovali organizátori.

Prísne podmienky

Tenisovú sezónu prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu. Pokračovať sa bude za prísnych hygienických opatrení s minimálnym počtom divákov, prípadne pred prázdnymi tribúnami. Kalendár je zatiaľ dočasný a v súlade so zmenami situácie vo svete a cestovnými obmedzeniami ho môžu zmeniť. ATP však bude hľadať možnosti ako ho doplniť o ďalšie podujatia.

Slová predsedu

„Naším cieľom bolo presunúť čo najviac turnajov a zachrániť sezónu. Všetci spolupracujeme, aby sme mohli doplniť súčasný program. V každom momente sa však budeme uisťovať, že vieme ponúknuť bezpečné podmienky,“ uviedol predseda ATP Andrea Gaudenzi. Kalendár ATP je známy po Roland Garros, potom by mohla sezóna pokračovať v Ázii či halovými podujatiami v Európe. O finálovom turnaji v Londýne by sa malo rozhodnúť v polovici júla.

Tento turnaj má smolu

Do programu sa nedostal tradičný turnaj Rogers Cup v Kanade. Pôvodne sa mal uskutočniť 8. – 16. augusta v Toronte. Dosiaľ ho zrušili iba cez svetové vojny a v roku 1905. Tento rok nebude ani turnaj ATP v Mníchove, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 25. – 3. mája. Podujatie nezaradili ani do druhej polovice sezóny.

Na ženy tiež prísne

Aj turnaje WTA budú podliehať prísnym pravidlám a provizórny kalendár sa bude odvíjať od pandemickej situácie. Predbežne pozostáva z dvadsiatich podujatí, začne sa v Palerme a skončiť by sa mal 9. – 15. novembra finálovým turnajom v Šen-čene. „Po sledovaní situácie vo svete a spolupráci s medicínskymi odborníkmi sme pracovali na príprave čo najbezpečnejšieho prostredia. Teraz môžeme s radosťou zverejniť program na zvyšok sezóny 2020,“ uviedol riaditeľ WTA Steve Simon na oficiálnom webe.

Predbežný program sezóny 2020

muži:

ATP 500 vo Washington – od 14. augusta

ATP 1000 v Cincinnati – od 22. augusta

US Open – 31. augusta – 13. septembra

ATP 250 v Kitzbüheli – od 8. septembra

ATP 1000 v Madride – od 13. septembra

ATP 1000 v Ríme – od 20. septembra

Roland Garros – 27. septembra – 11. októbra

ženy:

WTA International v Palerme – od 3. augusta

WTA Premier 5 New York – od 21. augusta

US Open – 31. augusta – 13. septembra

WTA International Istanbul – od 7. septembra

WTA Premir Mandatory Madrid – od 14. septembra

WTA Premier Rím – od 21. septembra

WTA International Štrasburg – od 21. septembra

Roland Garros – 27. septembra – 11. októbra

WTA Internatinal Soul – od 5. októbra

WTA Premier Mandatory Peking – od 12. októbra

WTA Premier 5 Wu-chan – od 19. októbra

WTA International Nan-čchang – od 19. októbra

WTA Premier Čeng-čou – od 26. októbra

WTA Premier Moskva – od 2. novembra

WTA Premier Tokio – od 2. novembra

WTA Finals Šen-čen – od 9. novembra

WTA Elite Trophy Ču-chaj – od 16. novembra

WTA International Kuang-čou – 23. novembra

