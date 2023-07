7 Galéria Zdroj: Facebook.com/Győr Projekt Kft. Neďaleko slovenských hraníc otvorili obrovský AKVAPARK: Aké je VSTUPNÉ? V Maďarsku, len pár kilometrov od slovenských hraníc, otvorili zrekonštruované termálne kúpalisko s novým akvaparkom a toboganmi. Nový komplex stál vyše 60 miliónov eur. 15. júl 2023 Magazín Cestovanie

15. júl 2023 Magazín Cestovanie Neďaleko slovenských hraníc otvorili obrovský AKVAPARK: Aké je VSTUPNÉ? V Maďarsku, len pár kilometrov od slovenských hraníc, otvorili zrekonštruované termálne kúpalisko s novým akvaparkom a toboganmi. Nový komplex stál vyše 60 miliónov eur.

V maďarskom Győri otvorili 17. júna nový vodný zážitkový park a kúpele Rába Quelle (RQ). Ide o prvý 7-hviezdičkový vodný park na svete s morskou tematikou. Vznikol po rozsiahlej rekonštrukcii pôvodných termálnych kúpeľov, ktoré tu boli vybudované v roku 1931.

Rekonštrukcia trvala podľa Daily News Hungary dva a pol roka. Do nového komplexu investovali 60,6 miliónov eur, čo je najväčšia investícia do kúpeľov v Maďarsku. Projekt finančne podporila aj tamojšia vláda.

Tobogany a 21 bazénov

Na rozlohe 4,5 hektára nájdete obrovský toboganový park, 21 bazénov (desať je úplne nových), 11 gastronomických stravovacích jednotiek a exkluzívny japonský saunový svet s kapacitou 150 ľudí. Zaujímavosťou je aj trojúrovňový bazénový komplex pre 500 ľudí. „Panoramatické bazény na najvyššej úrovni ponúkajú skvelý výhľad na kúpele aj na mesto. Stredný bazén je terasový a dole je lagúnový bazén s najväčšou kapacitou,“ stojí na webe vodného zábavného parku a kúpeľov RQ.

Hlavnou atrakciou je 32-metrová toboganová veža v tvare sifónu na vodu. Na jej vrchol sa dostanete panoramatickým výťahom pre 15 osôb.

Práve táto stavba má byť odkazom na vynález sifónu maďarským vedcom Ányosom Jedlikom. Prvú fľašu na sódovú vodu zostrojil v roku 1826.

Najdlhší tobogan

Unikátnou sifónovou vežou prechádzajú štyri togogany, ktoré ponúkajú adrenalínový zážitok. „Šmykľavka pre dve osoby má napríklad výškový rozdiel 18 metrov, na druhej šmykľavke dosiahnete takú rýchlosť, že vás odstredivá sila udrží pri otočke o 360 stupňov. Do Győru sme priniesli najnovší európsky tobogan (hudba, svetelné efekty v šmýkačke),“ priblížil akvapark.

Užiť si môžete aj rodinný tobogan na gumenom kolese pre štyri osoby. Najdlhší tobogan má dĺžku 195 metrov. Atrakciou je aj džungľový toboganový svet určený pre deti.

Aké sú ceny?

Celodenný lístok do letného komplexu pre dospelého stojí 9 700 forintov, čo je 26 eur. Vstupenka platí aj pre termálne úseky, pláž, bazén a tobogany, okrem saunového sveta.

Deti do 18 rokov a dôchodcovia majú vstup za 7 300 forintov, v prepočte 19 eur. Deti do 3 rokov majú vstup za 500 forintov, teda presne 1,32 eur.

Termálne kúpele sú otvorené cez týždeň od 8.00 do 20.00 a cez víkend od 9.00 do 20.00. Toboganová veža je otvorená každý deň od 9.30 do 13.00 a od 14.00 do 19.00.

