15. február 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Nemeckí politici ŠOKOVALI: Európa by mala vytvoriť spoločnú JADROVÚ bombu! Čo keby sa Európska únia v prípade potreby nemohla spoľahnúť na americký jadrový arzenál? Viacerí nemeckí politici v tom majú jasno - spoločná európska jadrová bomba.

Zdroj: TASR

Pred niekoľkými dňami sa americký exprezident Donald Trump nechal počuť, že štáty NATO, ktoré neprispievajú dosť na obranu, by nechal napospas Rusku. Slová vyznievajú hrozivo hlavne v kontexte toho, že existuje možnosť, že Trump v blížiacich sa voľbách uspeje a opäť sa stane prezidentom USA.

Vlastná jadrová bomba?

„NATO, a teda aj Slovensko, sa spoliehajú najmä na americké jadrové hlavice, ktoré sú na šiestich leteckých základniach,“ informuje server spravy.rtvs.sk.

Podľa nemeckých politikov, by sme sa mali začať zaoberať možnosťou, že sa už krajiny NATO nebudú môcť spoliehať na tento jadrový „dáždnik“.

Európa by podľa nich mala vytvoriť vlastnú jadrovú bombu.

Myslí si to napríklad minister financií Christian Lindner, šéf najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente Manfred Weber, či politička Kathrina Barley.

Podľa politikov totiž Rusko na Ukrajine neskončí. Navyše, podľa vyjadrení Trumpa nie je isté, že by sa v takom prípade pod jeho vedením USA postavili za ostatných členov NATO.

"Toto by mohlo viesť aj k budovaniu spoločných nukleárnych kapacít, je to vnímané ako jeden z mimoriadne užitočných nástrojov odstrašenia, ktorý v minulosti priniesol stabilitu a predvídateľnosť v medzinárodných vzťahoch, otázne je, či s takouto logikou môžeme narábať aj do budúcnosti,“ cituje portál slová Petra Terama z Univerzity Mateja Bela.

Bolo by to náročné

Podľa Ulricha Kuehna, experta na výskum mieru, je európska jadrová bomba nereálna. "Ako povedal pre Mitteldeutscher Rudfunk nukleárne zbrane musí niekto takpovediac odpáliť. Nie je jasné či by to bola šéfka eurokomisie – ak áno, museli by to odsúhlasiť všetky členské štáty,“ vysvetľuje a upozorňuje, že členské štáty sa nevedia dohodnúť ani pri oveľa jednoduchších problémoch.

Ponúklo sa aj Francúzsko

Aktuálne je jedinou krajinou Európskej únie, ktorá má vlastný jadrový arzenál, Francúzsko. Server pripomína, že Emmanuel Macron už dávnejšie vyhlásil, že ak by sa nedalo spoliehať na Ameriku, mohla by ich využiť aj EÚ. Použitie tohto arzenálu by však až také jednoduché nebolo.

„Francúzsky jadrový arzenál nie je pripravený na zapojenie na vojenskom poli v Európe. Preto by tam muselo dôjsť k zmene tej štruktúry toho arzenálu,“ povedal profesor Michal Onderčo z Erazmovej univerzity v Rotterdame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Twitter.com/Breaking News

Zdroj: Dnes24.sk