21. máj 2020 Nemecký kouč Liverpoolu to povedal na PLNÉ ÚSTA: Prvý tréning mu pripomína TOTO!

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp prirovnal návrat k bezkontaktným tréningom v anglickej lige k "prvému dňu v škole."

Zdroj: TASR

Jeho zverenci sa v stredu vrátili na trávniky tréningového centra Melwood a pripravovali sa v malých skupinách.

Čo na to Klopp?

„Vstal som ešte skôr ako zvyčajne a potom som si uvedomil, že je to môj prvý deň. Cítil som sa, ako keď som bol prvý deň v škole. U mňa to bolo už pred 46 rokmi, no teraz to bolo podobné,“ citoval nemeckého kouča portál BBC.

Tímy už makajú

Uvoľňovanie opatrení vo Veľkej Británii umožnilo klubom opäť spoločne trénovať, no len bezkontaktne, v malých skupinách a pri dodržaní prísneho hygienického protokolu.

Stretli sa po takmer troch mesiacoch

Liverpool takto trénoval prvýkrát od vypuknutia pandémie nového koronavírusu, pre ktorú prerušili 13. marca futbalové súťaže v krajine. Do konca Premier League zostáva odohrať 92 duelov, reštartovať by ju mali v priebehu júna. Liverpool má na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred Manchestrom City a na dosah zisk prvého titulu od roku 1990.

„Nevieme, koľko máme času na prípravu, ale musíme ho využiť, prichystať sa na záver sezóny a tiež na tú ďalšiu. Nemyslím si, že medzi nimi bude dlhá pauza. Takže je to pre nás taká predsezónna príprava,“ dodal Klopp.

