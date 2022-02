Zdroj: Instagram.com/djokernole Neoblomný Djokovič: Byť DONÚTENÝ sa zaočkovať? To radšej obetujem všetky budúce TROFEJE! Srbský tenista Novak Djokovič sa stal nechtiac symbolom antivaxerov, ktorí rovnako tvrdia, že vakcína nie je riešením ako dostať pod kontrolu pandémiu koronavírusu. 15. február 2022 han Tenis

Vedúci hráč svetového tenisového rebríčka sa v rozhovore pre BBC vyjadril, že je pripravený vynechať dva grandslamové turnaje Roland Garros a Wimbledon. Teda, pokiaľ ich organizátori umožnia štart iba hráčom zaočkovaným proti COVID-19.

Veľká obeta

Srb to myslí s tým, dať sa neočkovať, úplne vážne. „Áno, to je cena, ktorú som ochotný zaplatiť,“ vyhlásil Novak po tom, čo dostal otázku, či by obetoval účasť na turnajoch vo Wimbledon a French Open kvôli svojmu postoju k vakcíne.

„Som si vedomý dôsledkov môjho rozhodnutia nedať sa zaočkovať proti koronavírusu. Viem, že bez vakcinácie nemôžem v tejto chvíli cestovať na väčšinu turnajov,“ uviedol 20-násobný grandslamový šampión.

Nie je proti vakcínam

Djokovič už neštartoval na januárovom Australian Open, kde mal obhajovať titul z vlaňajška. Austrálske úrady mu odobrali víza a kauza sa dostala až pred federálny súd v Melbourne, na ktorom Djokovič neuspel s odvolaním. Okamžite sa ho zastali rôzne antivaxerské spolky, ktoré mu vyjadrovali obrovskú náklonnosť.

„Nikdy som nebol proti očkovaniu. Bol som na očkovaniach ako dieťa, ale teraz je podstatná sloboda rozhodnúť sa, čo si nechá do tela pichnúť,“ dodal Novak.

Tenista nevylúčil, že sa nedá v budúcnosti zaočkovať, ale teraz nevidí vakcíny ako východisko pred pandémiou. „Princípy rozhodovania o mojom tele sú dôležitejšie ako akýkoľvek titul alebo čokoľvek iné. Snažím sa byť v súlade so svojím telom, ako sa len dá,“ uzavrel líder svetového rebríčka.

