Zdroj: www.unsplash.com NEPLATIČOM skončia "zlaté časy": Nezaplatíte zmluvné poistenie, PRÍDETE o auto! Nebudú sa s nimi maznať! Do parlamentu má namierené poslanecký návrh, ktorý by mohol dotlačiť neplatičov povinného zmluvného poistenia k úhradám. 3. máj 2023 han Správy Zo Slovenska

3. máj 2023 han Správy Zo Slovenska NEPLATIČOM skončia "zlaté časy": Nezaplatíte zmluvné poistenie, PRÍDETE o auto! Nebudú sa s nimi maznať! Do parlamentu má namierené poslanecký návrh, ktorý by mohol dotlačiť neplatičov povinného zmluvného poistenia k úhradám.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, na Slovensku evidujeme približne 500-tisíc vozidiel, ktoré sú nepoistené. S týmto má v pláne štát urobiť poriadok.

„Pravidelne spôsobujú škody za milióny eur a skladajú sa na ne všetci „statoční“ vodiči,“ píše spomínaný web.

Aj keď je povinné zmluvné poistenie, tzv. zákonná poistka, stále sa na Slovensku nájdu tisíce nezodpovedných vodičov. Približne štvrť milióna áut však po Slovensku jazdí jazdí bez poistenia.

Bič na neplatičov

„Poslanci to chcú zmeniť. Od januára 2024 by mala začať platiť polročná amnestia. Každý bude mať polroka na to, aby si dal dokopy papiere,“ poznamenali na tvnoviny.sk. Keď uplynie táto doba, každé vozidlo bude musieť mať poistenie. Keď sa tak nestane, bude vyradené z evidencie.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk