25. máj 2024 Lifestyle Neriešite ploché nohy? Nepríjemný problém vám časom môže spôsobiť veľké BOLESTI Diagnóza plochých nôh môže byť vrodená, ale i získaná, a to následkom ochorenia či úrazu.

Na jej liečbu nepostačuje ortopedická obuv, neriešenie problému môže časom spôsobovať ľuďom veľké bolesti. Upozornila na to vedúca fyzioterapeutka nemocnice v Handlovej Katarína Klátiková.

Čo za to môže?

Príčiny plochých nôh sú rôzne. „V prípade nesprávneho tvaru niektorej kosti či skupiny kostí je táto chyba vrodená. Získaná môže byť následkom ochorenia či úrazu periférnych nervov, v dôsledku detskej mozgovej obrny, reumatických ochorení či po fraktúrach. Avšak najčastejšie sa stretávame s plochou nohou v dôsledku oslabenia väzov,“ ozrejmila odborníčka.

Vo veľkej miere podľa jej slov prispievajú k tejto diagnóze aj obezita či podvýživa, hormonálne zmeny, a to dokonca aj počas obdobia klimaktéria u žien, taktiež aj problémy s vitamínmi, napríklad avitaminóza vitamínu D, ktorý má vplyv na ukladanie kalcia do kostí, ako i nosenie nevhodnej obuvi. Na ploché nohy môže mať vplyv aj dedičnosť a genetická predispozícia, no rovnako aj viaceré aspekty počas života.

Pomôcť môže aj operácia

Keď odborníci zistia ploché nohy u detí, je možné ešte pomocou cvičení alebo vhodnej obuvi rast upraviť, u dospelých sa problémy riešia aj operačne. „Pri diagnostike je dôležité zhodnotenie typu chôdze a výzoru nohy v stoji, v stoji na špičkách a v sede v odľahčení. Využívajú sa tiež merania odtlačku chodidla, RTG snímka či footskener,“ priblížila Klátiková.

Musíte presvedčiť mozog

V rámci terapie plochých nôh je podľa nej dobré prepojiť viaceré prístupy, najdôležitejšou zložkou terapie, ktorá musí prevládať, je však fyzioterapia. „Mozog neustálym opakovaním musíme znovu naučiť, aby pri záťaži aktivoval svaly, ktoré držia chodidlo v správnom postavení, a svaly musia zároveň spevnieť, aby tento nápor zvládli. Skvelá je tiež chôdza naboso po nerovnom povrchu, čím sa posilňujú svaly,“ vysvetlila fyzioterapeutka.

Vhodným doplnkom je podľa nej aj ortopedická obuv, ktorá by sa však mala používať len ako doplnok, nie celodenne. „Samotné nosenie ortopedických vložiek, bez zaradenia aktívnej zložky terapie, nepomáha. Vďaka ortopedickej obuvi síce príde k vytvoreniu klenbového oblúka nohy, ale hneď, ako sa človek vyzuje, klenba padá späť. Mozog totiž nevie, že má vyslať signál svalom, aby klenbu nohy zdvihli,“ upozornila.

Užitočné rady

Pri plochých nohách prvého stupňa odporučila Klátiková zaradiť chôdzu naboso a strečing lýtkového svalu, ktorý býva často skrátený. Druhý a tretí stupeň si už vyžaduje návštevu odborníka, ktorý navrhne zhotovenie ortopedických vložiek na mieru.

Pomôže rovnako fyzioterapeut, ktorý naučí pacienta cviky na posilnenie svalov klenby, prípadne odporučí ďalšie účinné metódy, napríklad senzomotorickú stimuláciu, uvoľnenie svalov pomocou vírivky, masáže chodidla a tiež galvanické prúdy či magnetoterapiu na odstránenie bolestí.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR