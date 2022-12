6 Galéria Facebook.com/Richard Sulik Zdroj: www.google.com/maps NEUVERITEĽNÉ, o osude Slovenska sa rozhoduje v Sulíkovej OBÝVAČKE: Matovič to má na skok! FOTO Pár dní pred Vianocami majú všetci Slováci o "šou" postaranú. Môže za to poriadne zamotaná situácia pred dnešným hlasovaním o páde vlády. Čo sa deje? 15. december 2022 han Zo Slovenska

15. december 2022 han Zo Slovenska NEUVERITEĽNÉ, o osude Slovenska sa rozhoduje v Sulíkovej OBÝVAČKE: Matovič to má na skok! FOTO Pár dní pred Vianocami majú všetci Slováci o "šou" postaranú. Môže za to poriadne zamotaná situácia pred dnešným hlasovaním o páde vlády. Čo sa deje?

To, čo sa dnes, teda štvrtok 15. decembra deje na našej politickej scéne, by sa dalo nazvať aj groteskou. Pritom ide o osud celej krajiny.

Najprv šokoval minister financií Igor Matovič na tlačovke OĽANO vyhlásením, že je pripravený podať demisiu, ak sulíkovci v SaS splnia dve veci.

Matovič dal ponuku

„Moja ponuka platí, ak poslanci SaS stiahnu podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporia predložený návrh štátneho rozpočtu, čím ľudia prestanú byť rukojemníkmi politických hier,“ povedal Matovič.

„Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch. Dnes sú rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku,“ dodal. Povalenie vlády v tomto čase podľa jeho slov spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet ekonomické škody.

Pridal sa Heger

Premiér Eduard Heger vyhlásil, že verí, že ak SaS skutočne záleží na Slovensku a občanoch, prijme ponuku Igora Matoviča. Ďalej ešte dodal, že to od svojho straníckeho kolegu považuje za férovú ponuku.

Zároveň oznámil, že o 12.00 h sa stretáva so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

Nečakané miesto

Predstavme si vážnosť situácie. Rozhoduje sa o skutočne vážnej téme, ktorá bude mať dosah na smerovanie Slovenska. A rokovanie najvyšších predstaviteľov tohto štátu sa uskutoční v byte jedného z nich! Presne to sa podľa portálu topky.sk teraz deje.

Pár minút po dvanástej hodine mal prísť do bytu Richarda Sulíka na Kyčerského ulici samotný premiér Eduard Heger.

„Pred vchodom do Sulíkovho bytu stále stojí ochranka premiéra, čiže sa predpokladá, že rokovanie stále prebieha,“ píšu topky.sk.

Práve štvorizbový byt lídra SaS sa nachádza oproti sídlu ministerstva financií, ktorému šéfuje Igor Matovič.

Ako informuje na svoje stránke spomínaný web, do bytu Richarda Sulíka už dorazili ďalší poslanci. Sú to exministri z SaS Mária Kolíková a Branislav Gröhling. Netrvalo dlho a po 13.00 prišli do bytu aj dve hlavné ženy SaS, šéfka parlamentného klubu Anna Zemanová a poslankyňa Jana Bittó Cigániková.

