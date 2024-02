13. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Neuveriteľný VYNÁLEZ slovenských vedcov: Za pár sekúnd dokáže odhaliť aj RAKOVINU Unikátny vynález slovenských vedcov dokáže za 10 sekúnd odhaliť takmer 40 ochorení. Medzi nimi sú aj tie onkologické.

Slovenskí vedci vytvorili unikátny prístroj. Ide o analyzátor tekutín, ktorý dokáže odhaliť takmer 40 ochorení. Informoval o tom server spravy.rtvs.sk s tým, že vedci si projekt platia hlavne z vlastného vrecka.

Odhalí desiatky ochorení

Analyzátor dokáže odhaliť desiatky ochorení na základe vzorky moču alebo ostatných telesných tekutín.

Dokáže diagnostikovať napríklad cukrovku, poškodenie niektorých orgánov a dokonca aj onkologické ochorenia.

„Snažíme sa spraviť preliminárnu diagnostiku, aby sme v prevenčnej časti dokázali veľmi rýchlo, lacno a efektívne vyhodnotiť že, či je znak nejakého ochorenia,“ povedal pre portál vedec z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Daniel Furka.

Zaujímavosťou je, že zariadenie sa dokonca postupne učí odhaľovať presnejšie príznaky aj samo.

Z vlastného vrecka

Furka potvrdzuje, že aj tento projekt financujú z vlastných zdrojov. „Ministerstvo si uvedomuje dlhodobé podfinancovanie grantových schém vo svojej pôsobnosti, avšak v ostatných rokoch neustále podnikáme kroky ku kontinuálnemu navyšovaniu grantového financovania výskumu a vývoja,“ znie stanovisko Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Vedci sa preto obrátili na agentúru SAMRS. Tá už v minulosti podporila ich projekt pľúcnych ventilácií, ktoré používajú v Afrike.

„Keď si predstavíme, že tam majú nemocnicu, do ktorej 4–5 dní kráčajú peši a dostanú sa na vyliečenie len tí, ktorí dokráčajú. Tá nemocnica pozostáva z 2–3 hlinených budov, tak to je samo o sebe zlé,“ dodal Furka.

Ako nový prístroj funguje?

„Človek dá vzorku moču do skúmavky, my vzorku močku vložíme do prístroja. Jedno meranie v prepočte trvá 10 sekúnd. Kohelácia alebo analýza, štatistické spracovanie výsledkov trvá okolo minúty. Cena vyšetrenia sa pohybuje radovo v centoch,“ vysvetľuje vedec. Svoj vynález plánujú v máji predstaviť v Keni.

