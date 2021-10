Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Nezapnete nohavice, ktoré ste mali ako 21-roční? Odborník ŠOKUJE: Hrozí vám cukrovka! Ani vy už neoblečiete rifle z mladosti? Podľa odborníka si koledujete o veľký problém! 16. október 2021 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle

Britský profesor Roy Taylor z univerzity v Newcastle sa nedávno postaral o veľký rozruch a jeho vyjadrenie ohľadom chudnutia prebrali viaceré svetové médiá.

Bol to práve on, kto povedal, že ľudia, ktorí sa nezmestia do džínsov, ktoré mali na sebe ako 21-roční, majú nábeh na cukrovku druhého typu. Je to skutočne tak?

Ak sa nezmestíte to takýchto nohavíc, tak podľa jeho slov „nosíte príliš veľa tuku“, cituje odborníkove slová britský spravodajský web The Guardian.

Vyliečili sa

Takéto slová zazneli na výročnej konferencii o cukrovke, kde odborník prezentoval svoj názor, že aj ľudia s „normálnou“ hmotnosťou, no s diabetom druhého typu, môžu dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu chudnutím.

„Osem z 12 ľudí sa z nej dokázalo vyliečiť v prípade, ak stratili 10 až 15 % svojej telesnej hmotnosti,“ informuje The Guardian.

„Ak sa teraz nemôžete obliecť do rovnako veľkých nohavíc, ako keď ste mali dvadsaťjeden, máte príliš veľa tuku, a preto máte aj vysoké riziko vzniku cukrovky, aj keď nemusíte mať nadváhu,“ vysvetlil Taylor.

