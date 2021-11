Zdroj: TASR/František Iván Nicholsonová zobrala europoslancov na Luník IX: Je úspešným príbehom rómskej osady, VIDEO Najväčšie rómske sídlisko na Slovensku navštívila delegácia europoslancov na čele s Luciou Ďuriš Nicholsonovou. 4. november 2021 Zo Slovenska

Košický Luník IX sa stal úspešným príbehom toho, ako sa dá situácia v rómskych osadách zmeniť, ak ľudia chcú, spolupracujú na rôznych úrovniach a efektívne míňajú európske zdroje. Po návšteve tohto sídliska to povedala slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Veci sa zlepšili

Nicholsonová ako šéfka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci vedie štvorčlennú delegáciu poslancov EP z tohto výboru do rómskych osád na Slovensku. Cieľom návštev je preveriť dostupnosť vzdelávania i zamestnania pre ľudí v rómskych osadách i efektívnosť čerpania eurofondov v prospech zlepšenia životnej situácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

„Tu sa jednoducho stretli ľudia, ktorí s tým chcú niečo urobiť, a to sa darí. Samozrejme, že situácia na Luníku IX, ktorá je obrovským sústom, sa nezmení zo dňa na deň, ale naozaj tam vidno postupné kroky, ktoré smerujú k tomu, čo by sme chceli aj my na tej európskej úrovni,“ povedala Nicholsonová. Zároveň vyzdvihla spoluprácu medzi samosprávami, mimovládnymi organizáciami či tunajšou školou.

Národný problém

V súvislosti s prerozdeľovaním peňazí z eurofondov zdôraznila potrebu uskutočniť legislatívne zmeny na Slovensku. Podľa nej ide o národný problém. „My sa podozrievavo pozeráme na každého, kto požiada o nenávratný finančný prostriedok z eurofondov, ako na potenciálneho zlodeja, namiesto toho, aby sme mimovládnym organizáciám, ale aj mestám a obciam pomáhali získať tie peniaze. Nepatria naším ministrom alebo štátnym úradníkom, ale patria do regiónov,“ skonštatovala.

Jedným z výsledkov návštevy delegácie tak podľa nej bude vytvorenie tlaku na národné inštitúcie, aby zmenili prístup k prerozdeľovaniu európskych peňazí.

Delegácia europoslancov pricestovala do Košíc v stredu (3. 11.), okrem samotného Luníka IX navštívila aj susediacu osadu Mašličkovo. Počas svojej trojdňovej návštevy východného Slovenska chce delegácia zhodnotiť realizáciu projektov zameraných na lepšie začlenenie znevýhodnených skupín na Slovensku. Navštíviť má aj rómske osady v Drienovci, Dobšinej a Trebišove.

Zábery z návštevy Luníka IX nájdete vo videu a priloženej galérii.

