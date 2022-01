Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Nočná teplota klesala aj pod -20 °C: Do niektorých lokalít dorazí sneženie Počas uplynulých nocí na Slovensku namerali extrémne nízke teploty. V niektorých častiach krajiny sa musia pripraviť na ďalšiu snehovú nádielku. 25. január 2022 Zo Slovenska

V noci z nedele na pondelok udrela na niektoré lokality na Slovensku treskúca zima. Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav, v horských dolinách klesala teplota až pod –20 °C. Poriadnu zimu meteorológovia očakávali aj v noci z pondelka na stredu.

„Noc, ktorá je pred nami prinesie na naše územie opäť prevažne jasné až polojasné počasie. Teploty však budú veľmi rozdielne. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, kde teploty poklesnú na –1 až –8 °C. V ostatných častiach nášho územia sa budú teploty pohybovať od –8 do –16 °C," informoval v utorok 24. januára podvečer portál iMeteo.sk s tým, že najchladnejšie počasie opäť očakávali v dolinách a údoliach.

Nočné oteplenie

Dobrou správou je, že uplynulá noc by mala byť poslednou takto chladnou. Postupne by sa totiž malo otepľovať.

„Nočné teploty budú na západe dokonca nad bodom mrazu a pod –10 °C by teploty nemali klesať už nikde," dodáva iMeteo.sk.

Centimetre čerstvého snehu

So zimou sa však ešte nerozlúčime. Noci by síce mali byť teplejšie, no očakávať môžeme sneženie. To do niektorých lokalít dorazí už v utorok 25. januára.

Počasie bude počas dňa ovplyvňovať teplý front, ktorý sa bude rozpadať nad Poľskom. Na našom území tak ovplyvní hlavne sever krajiny.

„Na celom území sa zväčší oblačnosť, no na severe Slovenska sa treba pripraviť aj na sneženie. Do stredy by tu mohlo pripadnúť opäť niekoľko centimetrov čerstvého snehu," upozorňuje portál iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk