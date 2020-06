12. jún 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Nová kniha o futbalovom SLOVANE: Skrýva fotky, ktoré ešte NIKTO nevidel a vznikala 3 ROKY!

Slovan, do toho! Samozrejme, to je snáď odveký pokrik fanúšikov najpopulárnejšieho futbalového klubu na Slovensku. Je to však aj názov knihy od Ľuboša Juríka.

Zdroj: archív Ľuboša Juríka

Knihy zo športového prostredia sú spestrením každej knižnice, hlavne ak ide niečo unikátne. Presne taká je aj publikácia dlhoročného novinára Ľuboša Juríka.

Po stopách histórie

Nie je žiadnym tajomstvom, že bratislavský Slovan píše históriu už od roku 1919. Na margo toho aj iných významných udalostí sa už vydalo množstvo kníh. Táto je však úplne iná! Nájdete v nej totiž nielen informácie či rozhovory o slávnych hráčov belasých, ale aj množstvo fotografií, ktoré ešte neboli nikdy uverejnené. Jedná sa o súkromné zábery hráčov, či trénerov Slovana. A pôjde o hráčov z dávnej histórie, až po súčasnosť.

O pomeroch aj spoločnosti

Knižka obsahuje nielen zaujímavosti o tomto klube, ale aj o spoločnosti a pomeroch na Slovensku, v Česku, či v celom futbalovom svete od roku 1919. Na rozdiel od publikácie, ktorá vyšla nedávno (Sto rokov Slovana, pozn. red.) má SLOVAN DO TOHO! celkom iný charakter. Je zložená zložená z pôvodných, autentických výpovedí a stretnutí s bývalými hráčmi.

Kto všetko sa tam objaví?

Takže, budú to tréneri, funkcionári, športoví novinári a umelecké osobností. O svojich zážitkoch prezradili napríklad: Vengloš, Urban, Vencel, Adamec, Zlocha, Čapkovičovci, Masný, Švehlík, Pivarník, Galis, Medviď, Molnár, Slovák, Hrdlička, Kinder, Tittel, Pecko, Zeman… Bonusom je aj účasť pani Dubovskej, matky tragicky zosnulého Petra Dubovského. Takisto sa môžete tešiť na kresby slávnych umelcov ako bol Dibarbora, Kvietik, Pántik, Kroner, Jariabek, Mrvečka, Mistrík…

Podporte jej publikovanie

Časom sa z nej môže stať zberateľská rarita, preto sa môžete aj vy zapojiť do zbierky na stránke Ľudia ľuďom a podporíte jej publikáciu. Rovnako sa o niečo viac dozviete na tomto blogu.

Slová autora

Ku svojmu dielu sa vyjadril aj autor Ľuboš Jurík: „Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava vznikol v roku 1919, teda nedávno si klub a jeho fanúšikovia pripomenuli sté výročie. To bol prvotný impulz napísať knihu o Slovane, nie však ako encyklopédiu, ktorá by mapovala jednotlivé kapitoly jeho existencie suchými faktami, ale ako živé a autentické výpovede trénerov, hráčov, funkcionárov, ktorí svojimi spomienkami približujú čitateľom úspechy bratislavského Slovana. V knihe je viac ako päťdesiat svedectiev nielen hráčov, ale aj osobností z oblasti umenia, ktorí boli veľkými fanúšikmi Slovana. (Spomenieme napr. mená ako J. Vengloš, A.Urban, P. Molnár, J.Medviď, J.Adamec, J.Zlocha, A.Vencel, M.Masný, Ján a Jozef Čapkovičovci, J.Pivarník, J.Švehlík, D.Galis, D.Tittel, I.Hrdlička… ako aj spomienky protihráčov – J.Barmoš, L. Jurkemik, L.Petráš, A.Panenka, či umelcov M. Lasicu, S.Štepku, M.Královičovej, J.Sarvaša, M. Slováka, M. Velšicovej.“

Tri roky to dával dokopy

Autor sa pre náš portal dnes24.sk prezradil, koľko mu trvalo, kým dal tento skvost dohromady.

„Vznikla tak reprezentatívna publikácia, ktorá má 560 rukopisných strán, kde sú desiatky autentických fotografií a rôznych dokumentárnych materiálov, ako aj originálne kresby herca Františka Zvaríka. Rukopis vznikal takmer tri roky a svojim charakterom je ojedinelým dielom v športovej literatúre. Po vyjdení sa rýchlo môže stať zberateľskou raritou. Kniha vyjde v reprezentatívnej úprave,“ uzavrel.

Zdroj: Dnes24.sk