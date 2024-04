6. apríl 2024 Jakub Forgács Kultúra NOVINKA na hudobnej scéne: Speváčka Sima na Zemi debutuje piesňou Časopriestor Slováci dostali nečakaný veľkonočný darček. Mladá Banskobystričanka s podmanivým hlasom predviedla spevácky talent vo svojom prvom singli.

Mladá autorka Simona Zemanová z Banskej Bystrice, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Sima na Zemi, vstupuje na hudobnú scénu s nádhernou skladbou. Talentovaná speváčka predstavila pieseň Časopriestor, ktorá láka do hĺbky jej emocionálneho sve­ta.

„Nová popová skladba Časopriestor ponúka poslucháčom pohľad do sveta novej a neistej lásky. Reflektuje predstavy, ktoré nás pri vzniku lásky ovládajú, a tiež to, ako sa všetko zastaví, keď sa svet okolo nás mení a my sa meníme s ním,“ vysvetľuje mladá speváčka, ktorá na tejto, a aj na ďalších skladbách spolupracuje s banskobystrickým hudobníkom Bukom Walrusom. Práve on sa podieľa na produkcii piesní.

Časopriestor je podľa slov autorky len začiatkom „hudobných dobrodružstiev Simy na Zemi“, ktorými chce obohacovať slovenskú hudobnú scénu. Fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na speváčkinu ďalšiu tvorbu, ktorou chce „pokračovať vo svojom príbehu“ už začiatkom leta.

