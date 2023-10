Zdroj: Pixabay.com , Dnes24.sk , Unsplash.com Novú vládu čaká EXTRÉMNE náročná úloha: Ak nezasiahne, ceny energií RAKETOVO porastú Ak sa nič nespraví, domácnosti si v budúcom roku pravdepodobne za energie poriadne priplatia. Pred novou vládou tak stojí náročná úloha. 23. október 2023 Zo Slovenska

23. október 2023 Zo Slovenska Novú vládu čaká EXTRÉMNE náročná úloha: Ak nezasiahne, ceny energií RAKETOVO porastú Ak sa nič nespraví, domácnosti si v budúcom roku pravdepodobne za energie poriadne priplatia. Pred novou vládou tak stojí náročná úloha.

Cena plynu na Slovensku môže v budúcom roku vzrásť viac ako dvojnásobne. Nová vláda tak bude pred sebou mať mimoriadne ťažké rozhodnutie. Ako informoval portál tvnoviny.sk, buď na budúci rok zmrazí ceny energií, alebo pripustí zvyšovanie cien.

Navrhli opatrenia

Ak by nová vláda neprijala mimoriadne opatrenia, v prípade plynu by mohli domácnosti platiť až o 110 percent viac. Pri elektrine by to bolo 80 percent.

Dosluhujúca vláda preto pripravila niekoľko riešení a odporúčaní, podľa ktorých by mohlo postupovať nové vedenie rezortu hospodárstva. Ide o opatrenia pre ceny plynu, tepla a elektriny.

„Určite my neodporúčame, aby sa išlo systémom, na ktorý sme tu boli zvyknutí, ja si dovolím použiť výraz populistickým, že teda nepoďme zvyšovať ceny vôbec,“ povedal štátny tajomník ministerstva Branislav Sušila.

Keby chcel štát zachovať ceny z roku 2023, na kompenzačné opatrenia by musel vyčleniť až 1,5 miliardy eur.

Optimálny model

Podľa Sušilu by bol najvýhodnejší model 20–20–20. Znamená to, že cena plynu a elektriny by v roku 2024 narástla o 20 percent a cena tepla o 20 eur za megawatthodinu.

„Pri domácnosti, ktorá používa plyn na ohrev vody a vykurovanie, s elektrinou iba svieti, je ten odhadovaný dopad 40 eur mesačne," povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva.

Rezort by mala prevziať Denisa Saková. Tá si chce najprv celú situáciu prebrať s šéfmi Regulačného úradu a energetických firiem: „A hneď potom vám, po týchto rokovaniach oznámime aj to akým spôsobom to budeme riešiť aj pre obdobie 2024.“

Zdražovanie musí nastať

Ako pripomenul Čas.sk, končiaci nominanti v rezortoch upozornili, že nejaký nárast cien plynu a elektriny bude musieť nastať. Odôvodnili to tým, že rozdiel medzi cenami pre domácnosti a cenami na trhu je enormný: „Aj v okolitých krajinách všade štát musel zasiahnuť, ale dnes je tam situácia iná, pretože domácnosti nie sú ‚zhýčkané‘, že štát sa o mňa postará, lebo domácnosti sa prispôsobia novým trhovým cenám.“

