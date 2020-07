23. júl 2020 Správy Zo Slovenska O rečnícky pultík je bitka: Diskusia k odvolaniu Matoviča trvá už hodiny, pokračovať bude do noci

Diskusia k vysloveniu nedôvery premiérovi Igorovi Matovičovi trvá už viac než šesť hodín. Pri pultíku sa striedajú koalícia aj opozícia a padajú aj drsné slová.

23 Galéria

Diskusia k vysloveniu nedôvery premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) trvá už zhruba šesť hodín.

Koalícia premiéru aktívne bráni

V pléne Národnej rady (NR) SR vystúpilo zatiaľ len niekoľko rečníkov vrátane premiéra, ktorý hovoril viac ako hodinu, a niekoľkých ministrov. Poslanci na nich reagovali desiatkami faktických poznámok. Koalícia aktívne bráni predsedu vlády. Prihlásených do diskusie je ešte okolo 20 rečníkov. V rokovaní bude plénum pokračovať až do ukončenia diskusie, následne budú hlasovať. Očakáva sa, že rokovanie bude pokračovať do noci.

Matovič označil odôvodnenie návrhu na jeho odvolanie za slabé. Opakovane poukazoval na kauzy bývalej vlády a rozkrádanie štátu. Podotkol, že ak súčasná vláda ostane pevná a súdržná, dokáže ochrániť verejné financie od rozkrádania bývalým kabinetom. Vyzval poslancov, aby pri jeho odvolávaní hlasovali podľa svojho svedomia. Zopakoval, že ak ho odvolajú, nebude im to vyčítať a odíde z politiky.

Pretriasajú sa aj staré krivdy

V diskusii sú zákonodarcovia aktívni, pravidelne reagujú aj na vystúpenia rečníkov. Koaliční poslanci aj ministri spochybňujú dôvody na premiérovo odvolanie. Pripomenuli tiež viaceré kauzy bývalej vlády a spochybňujú morálny kredit opozície. Tá kritizovala najmä správanie sa Matoviča, neschopnosť vlády zvládať dôsledky krízy, kauzu premiérovej diplomovej práce, ale aj jeho výroky a amaterizmus. Viackrát negatívne hodnotila aj jeho správanie sa na samite lídrov v Bruseli.

Opozícia nemá dostatok hlasov

Premiér Matovič čelí odvolávaniu v NRSR po prvý raz od nástupu do funkcie. Návrh na jeho odvolanie podali Juraj Blanár (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený). Urobili tak po medializovaní kauzy jeho diplomovej práce. Dôvodov na jeho odchod z funkcie vidia viacero, uviedli napríklad neplnenie sľubu premiéra či odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada, deklarovala mu podporu. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.

Chcete mať vždy po ruke aj informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte Facebook Dnes24.

Zdroj: TASR