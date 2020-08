18. august 2020 Zo Slovenska Kollár prichádza s potravinovým semaforom: Ako by to malo fungovať?

Spotrebiteľom na Slovensku by už čoskoro mohol pri nákupe potravín pomáhať takzvaný potravinový semafor.

Zdroj: TASR

Jeho zavedenie plánuje presadiť hnutie Sme rodina, ktoré chce, aby sa o ňom hovorilo na septembrovom rokovaní parlamentu.

Semafor bude zelenou farbou označovať potraviny, ktoré sú zdravé, s jasným pôvodom a zložením. Oranžovou budú označené potraviny, ktoré niektorú z týchto kategórií nespĺňajú a červenou tie, ktoré nespĺňajú minimálne dve kategórie.

„Zákazník musí mať istotu, že kupuje kvalitnú potravinu, že vie odkiaľ pochádza a akú mala cestu počas spracovania až na pult. Toto musí spotrebiteľ vedieť, aby vedel čo nakupuje,“ uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár po stretnutí s drobnými producentmi a predajcami ovocia a zeleniny na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Nitre.

Slovenské potraviny s prioritou

Jednoznačné označovanie pôvodu potravín, predovšetkým ovocia a zeleniny, je veľmi dôležité aj podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša. „Stále chceme zvýšiť podiel slovenských potravín na trhu, z poľa a farmy až na náš stôl, a práve trhoviská na to dávajú dobrý priestor. Každý, kto ide ráno na trh, chce kupovať slovenské potraviny, pretože ak k nám ide paradajka zo Španielska dva dni a potom ju na trhu nejaký priekupník predáva ako čerstvú, tak to asi nie je správne. Zákazník si kúpi takú, čo pestovateľ tu niekde v okolí vypestoval, ráno natrhal a hneď ju aj predáva. Je to o tej čerstvosti a kvalite,“ skonštatoval Bíreš.

Podľa poslanca NR SR za Sme rodina Patricka Linharta by práve potravinový semafor mohol pomáhať pri odlíšení čerstvých slovenských potravín od tých zahraničných, ktoré rôzny priekupníci prebaľujú a vydávajú za lokálne. „Semafor chceme dať do pléna v septembri. Rozdelený bude na dve fázy. Prvá bude dobrovoľná, takže trhovníci a výrobcovia si budú môcť všetko najprv vyskúšať. Bude to formou odmeňovania, nie trestania. Chceme zelenou farbou odmeňovať tých, ktorých potraviny majú jasný pôvod, majú patričné nutričné hodnoty a sú zdravé, tí dostanú zelenú farbu, takže ich budeme motivovať,“ vysvetlil Linhart.

Pomôže aplikácia

Pri zavádzaní potravinového semaforu sa chce spoliehať aj na samotných zákazníkov, ktorí by sa vďaka aplikácii sami stali aj kontrolórmi. „Vďaka QR kódu, ktorý bude pri každom trhovníkovi, si bude môcť zákazník iba pomocou mobilu zistiť jeho meno, kde má polia, aké plodiny pestuje. Tak bude každý spotrebiteľ aj kontrolórom. Budeme sa zaoberať aj priekupníkmi a prebaľovačmi, ktorí popri cestách predávajú zahraničné potraviny a vydávajú ich za slovenské, pretože je to zakázaná forma predaja. Vďaka aplikácii bude možné nahlasovať, kde sa nachádzajú. Títo nepoctiví predajcovia sa budú dať lokalizovať a bude ich možné okamžite kontrolovať,“ dodal Linhart.

Podľa Kollára chce hnutie Sme rodina po stretnutí s pestovateľmi a trhovníkmi pretlačiť do legislatívy aj ďalšie zmeny. „Musíme im pomáhať. Budeme sa snažiť zvýšiť objem aj čas v akom môžu svoje produkty predávať a znižovať byrokraciu. Následne to predložíme na koaličnej rade,“ dodal Kollár.

