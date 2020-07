18. júl 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy OBAVY o slovenskú atletickú hviezdu: Prečo si šprintér Volko dáva pauzu?

Slovenský šprintér Ján Volko odriekol sobotňajšie štarty vo finále na 100 a 200 metrov v 2. kole českej extraligy v Kladne. Čo sa stalo?

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Stalo sa to po tom, ako pocítil miernu bolesť nad pravým kolenom.

Kvôli bolesti to zabalil

Volko bol v rozbehu na 100 m Ján Volko prvý časom 10,69 s, no po bolesti, zvážení situácie a prvom ošetrení sa rozhodol ďalšie štarty neabsolvovať. „Nemalo by to byť nič vážne, čakajú nás dva týždne oddychu. Ide o menší svalový problém, ktorý sa na tomto mieste na pravej nohe nad kolenom na vonkajšej strane už vyskytol. Bude musieť vynechať slovenskú ligu v Košiciach. V prvom týždni bude len klusať a v druhom skúsime ďalšiu záťaž. Máme dostatok času na vyriešenie tejto situácie, veď ďalšie štarty ho čakajú až v polovici augusta,“ informovala v tlačovej správe Volkova trénerka Naďa Bendová.

„Verím, že to je len malá epizóda a po potrebnom oddychu a regenerácii sa vrátim v auguste do súťažného kolotoča,“ dodal Ján Volko.

Zdroj: TASR