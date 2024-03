15. marec 2024 Rastislav Búgel Kultúra Obľúbená herečka ŠOKOVALA fanúšikov: Podstúpila 4 operácie, bojuje s RAKOVINOU! Zdravotné problémy sa nevyhýbajú ani slávnym ľuďom. O neľahkom osude najnovšie porozprávala aj známa herečka.

43-ročná herečka Olivia Munn prežíva najťažšie obdobie života. So všetkým sa podelila na Instagrame, kde ju sledujú takmer 3 milióny ľudí.

Vlani počas februára si dala spraviť genetické testy. Vyšli negatívne a tak si mohla vydýchnuť. O dva mesiace neskôr však išla aj na mamografické vyšetrenie. To odhalilo zákernú rakovinu prsníka. „Dúfam, že zdieľaním tohto príspevku pomôžem ostatným nájsť útechu, inšpiráciu a podporu na ich vlastnej ceste,“ napísala herečka.

Úprimné priznanie

„Za posledných desať mesiacov som absolvovala štyri operácie, toľko dní strávených v posteli, ktoré ani nedokážem spočítať, a naučila som sa viac o rakovine, liečbe rakoviny a hormónoch, ako som si kedy dokázal predstaviť,“ priznáva.

Herečka sa zdôverila aj s tým, že za celý čas plakala iba dvakrát. Vraj na to ani nemala čas, no hlavne sa snažila nastaviť svoje myslenie na pozitívnu vlnu. Snaží sa, aby na nej ľudia nič nepoznali.

„Diagnózu a obavy, uzdravenie a lieky proti bolesti a papierové plášte som si nechala v súkromí,“ prezradila Olivia.

Zachránil jej život?

Herečka spomína, že na rakovinu by sa možno ani nebolo včas prišlo.

Keď však jej pôrodník zobral do úvahy rodinnú anamnézu a fakt, že prvé dieťa porodila po 30-ke, vypočítal, že má 37 % pravdepodobnosť rakoviny prsníka. Herečka to preto začala riešiť. A ako hovorí, zachránilo jej to život.

„Kvôli tomuto skóre ma poslali na magnetickú rezonanciu, ktorá viedla k ultrazvuku, ktorý potom viedol k biopsii. Biopsia ukázala, že mám rakovinu Luminal B v oboch prsníkoch. Luminal B je agresívna, rýchlo sa meniaca rakovina. 30 dní po tejto biopsii som absolvovala dvojitú mastektómiu. Jeden deň som sa cítila úplne v pohode a na druhý som sa zobudila na nemocničnom lôžku po 10-hodinovej operácii,“ spomína s tým, že je šťastná, nakoľko sa ochorenie podarilo zachytiť včas. Zároveň vyzvala všetky ženy, aby im ich lekár vypočítal skóre rizika rakoviny prsníka.

Zdá sa, že všetko je na dobrej ceste. Olivia Munn sa pred niekoľkými dňami zúčastnila odovzdávania Oscarov a pri pohľade na krásku by nikto nepovedal, akým náročným obdobím si musela prejsť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

16 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk