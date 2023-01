Zdroj: pixabay.com , TASR/Pavol Remiaš ZBYSTRITE všetci, ktorí doma ÚDITE: Keď naraz spracujete TOĽKOTO mäsa, môžete mať problém! Spracovávate mäso údením? Zbystrite pozornosť! Je možné, že čoskoro budú na tento úkon presné pravidlá. 11. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

11. január 2023 Monika Hanigovská Magazín ZBYSTRITE všetci, ktorí doma ÚDITE: Keď naraz spracujete TOĽKOTO mäsa, môžete mať problém! Spracovávate mäso údením? Zbystrite pozornosť! Je možné, že čoskoro budú na tento úkon presné pravidlá.

Údenie mäsa má na našom území nezmazateľnú stopu. Tradícia z minulosti sa podávala z pokolenia na pokolenie. Na dedinách ešte stále nájdeme miesta, kde pripravujú šunky či klobásky v udiarni. Iní labužníci ho rovno nosia majstrom.

Je však možné, že táto činnosť bude podliehať normám. Pripravuje sa totiž novela zákona, ktorá má za cieľ ochrániť ovzdušie, a to práve zamedzením údenia. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) chce týmto krokom zároveň ochrániť pred dymom tých, ktorým by to mohlo prekážať.

Novela pracuje s číslami. Po odklepnutí by mohli mať problémy tí, čo by naraz spracovali viac ako 30 kíl mäsa.

Štát to nechá na pleciach obcí?

Ako informujú noviny.sk, návrh zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) chce po novom dať obciam právomoc stanoviť podmienky pre domáce údenie nad tridsať kilogramov mäsových výrobkov.

„Táto právomoc je daná obciam, aby mali nástroj na riešenie situácií, keď dym z údenia obťažuje susedov. To znamená, aby mohli regulovať a obmedzovať domáce údenie, najmä v prípade častých sťažností,“ informovalo ministerstvo pre tamojší portál.

MŽP SR má pre svoj návrh aj vysvetlenie. „Keď sa nebude údiť v jednej udiarni, ale vo viacerých, emisie z údenia sa rozložia v priestore a čase, teda koncentrácie karcinogénnych znečisťujúcich látok zo studeného dymu nebudú také vysoké, ako predtým.“

Zdroj: Dnes24.sk