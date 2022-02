Zdroj: TASR/Martin Palkovič Obranu má posilniť 1200 vojakov NATO. Rokuje sa aj o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Minister zároveň vyhlásil, že Nemecko dodá na Slovensko systém Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany. 26. február 2022 Zo Slovenska

26. február 2022 Zo Slovenska Obranu má posilniť 1200 vojakov NATO. Rokuje sa aj o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Minister zároveň vyhlásil, že Nemecko dodá na Slovensko systém Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany.

Zdroj: TASR/Martin Palkovič

Obranu Slovenska by malo posilniť približne 1200 zahraničných vojakov NATO. Spoločne s 300 príslušníkmi Ozbrojených síl SR by tvorili takzvanú jednotku predsunutej prítomnosti NATO.

Po sobotnom rokovaní vlády to oznámil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že návrh na odsúhlasenie prítomnosti zahraničných vojakov NATO v SR predloží v najbližších týždňoch vláde a následne aj parlamentu.

Systém Patriot

Minister zároveň vyhlásil, že Nemecko dodá na Slovensko systém Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany. „Nemecko bude robustne participovať na jednotke predsunutej prítomnosti, a to dodaním systému Patriot. Spoločne s Holandskom vyšlú aj personál a spoločne budú súčasťou vytvorenej jednotky na území SR,“ povedal Naď.

Slovensko v prípade posilnenia svojej obrany je podľa ministra vo finálnej fáze dohôd aj s inými krajinami, ako Česko, Poľsko či Slovinsko.

„Požiadali sme aj Spojené štáty americké (USA), či nám vedia poskytnúť sofistikovaný systém, a to pasívne senzory na ochranu hranice,“ spresnil šéf rezortu obrany. Ak to USA odsúhlasia, prišla by spolu so systémom na Slovensko i 40-členná jednotka, ktorá sa oň bude starať.

Technológie v hodnote miliardy

Ak sa ministerstvu obrany podarí dosiahnuť všetky dohody, na územie SR by mali od spojencov prísť zadarmo vojenské technológie v hodnote viac ako jednej miliardy eur.

Vojaci NATO by podľa Naďa mali pôsobiť na Slovensku vo viacerých lokalitách, primárne vo vojenských výcvikových priestoroch a existujúcich základniach.

Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) potvrdil, že sa ministrovi obrany podarilo vyrokovať prítomnosť spojeneckých vojakov i zabezpečenie najmodernejšej vojenskej techniky na územie SR.

Zároveň slovenskú verejnosť ubezpečuje, že zahraniční vojaci NATO sem neprídu bojovať.

„Nepočítame s tým a verím, že takýto stav nenastane. Tieto vojenské jednotky tu budú, aby chránili bezpečnosť obyvateľstva SR, aby nastolili mier, nie aby šli do ďalšieho boja,“ skonštatoval premiér.

Predseda vlády sa na sociálnej sieti poďakoval nemeckej a holandskej vláde za prísľub vojenskej pomoci. Slovensko tak podľa neho môže výrazne zvýšiť ochranu vzdušného priestoru.

„Strategické objekty vrátane našich jadrových elektrární a chemických tovární musíme dôkladne chrániť,“ poznamenal s tým, že protiraketový systém Patriot je presne to, čo teraz SR potrebuje.

Tento systém podľa premiéra nedopustí žiadnym útočným ani zablúdeným strelám, aby spôsobili na území Slovenska škody a nešťastie.

Ukončenie Mig-29

Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Mig-29 na Sliači a poslaní ruských technikov späť do vlasti. Vyhlásil to v sobotu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády s tým, že vzdušný priestor SR by mohol byť chránený geograficky blízkym spojencom.

„Prebiehajú konkrétne rokovania, aby sme veľmi rýchlo ukončili prevádzku migov na Sliači, a technikov, ktorí tam sú, poslali naspäť do Ruska,“ povedal minister s tým, že debaty sú vo finálnej fáze.

Definitívna dohoda podľa jeho slov ešte nie je, ale vzdušný priestor SR by mal byť po ukončení prevádzky stíhačiek Mig-29 chránený „geograficky blízkym spojencom“.

S kým Slovensko rokuje, nechcel Naď bližšie špecifikovať. „Uvedomujeme si však, že prítomnosť ruských technikov a závislosť SR od ruskej vojenskej techniky sú neprijateľné. Musíme realizovať rýchle opatrenia,“ vyhlásil.

Zdroj: TASR