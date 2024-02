Obrovský ŠOK vo svete športu: Po tréningu ZOMRELA len 17-ročná tenistka

Iba 17-ročná pakistanská tenistka Zainab Ali Naqviová zomrela krátko po tréningu.

Ako informoval web Sportskeeda.com, športovkyňa v pondelok (12. februára) večer absolvovala tréning počas juniorského turnaja ITF v Islamabade.

Hneď po tréningu sa odobrala do svojej izby v penzióne, kde bola ubytovaná spolu s babičkou. Išla sa osprchovať, no keďže sa dlho nevracala, stará mama ju išla skontrolovať.

Tenistka však neodpovedala a kúpeľňa bola zamknutá. Babička zavolala pomoc.

Záchranári napokon museli vyraziť dvere. Keď sa dostali dnu, dievča našli v bezvedomí.

„Lekári majú podozrenie na infarkt, označili ho ako prirodzenú príčinu smrti. Jej rodičia si neželali žiadnu pitvu. Telo bolo odovzdané späť do Karáči k prevozu,“ uviedli policajti.

PTF President Aisam-ul-Haq has announced that the ITF J30 in Islamabad next week will be called the Zainab Ali Naqvi Memorial in order to honour the 17-year-old tennis player who passed away today due to a cardiac arrest. A court will also be named after her.



