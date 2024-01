13. január 2024 TOS Lifestyle Obyčajný termo pohár spôsobil hotové ŠIALENSTVO: Ľudia na nich čakajú v radoch! O čo ide? Nezmestí sa do väčšiny kabeliek, je nehygienický kvôli trčiacej slamke a podľa niektorých ani dobre netesní. Tento pohár napriek tomu spôsobil davové šialenstvo!

Dlhé rady či dokonca stany pred predajňami tu už boli a zrejme aj budú. Vo väčšine prípadov však išlo o lístky na koncert, najnovší iPhone či o limitované série tenisiek.

Tentoraz však, a to najmä v Amerike, vyvolali hotové šialenstvo takmer obyčajné termo poháre!

Reč je o výrobku s názvom Stanley Cup. V prvom rade si ho teda netreba zamieňať so slávnou trofejou pre víťazov najprestížnejšej hokejovej ligy sveta.

O čo ide?

Tento pohár resp. fľaša so slamkou má objem niečo málo cez jeden liter, rukoväť či zúžený spodok, aby sa zmestila do držiaka v aute. Cena? Okolo 40–50 eur.

Dá sa predpokladať, že ľudia ich vyhľadávajú kvôli elegantnému dizajnu a výborným termoizolačným vlastnostiam. Tieto fľaše udržia nápoje horúce alebo studené aj celé hodiny.

Termosky však nie sú vynález posledných týždňov ani rokov a aj keď sa popularita týchto fliaš rozoberá zo všetkých strán a z rôznych uhlov, ťažko povedať, čo najviac prispelo k ich extrémnej popularite, obzvlášť v rámci generácie Z.

Nezodpovedaná otázka

Mnoho virálnych produktov sa stane trendom z večera do rána a bublina tiež rýchlo spľasne. Mnohí poukazujú na to, že v tomto prípade to išlo viac postupne.

„Najžiadanejšia bola kolaborácia značky so Starbucksom a valentínska edícia, ktoré prinútili ľudí vstávať v skorých ranných hodinách, a dokonca spôsobili incident, pri ktorom bol potenciálny zlodej v obchode napadnutý ostatnými zákazníkmi. To všetko kvôli fľaši, ktorá netesní tak dobre, ako sa zdá, je taká veľká, že sa nezmestí do batohu ani kabelky a neustále odkrytá slamka ju robí nehygienickou,“ upozorňuje magazín Elle.cz.

Každopádne, veľký vplyv na to má doba, ktorú žijeme a keď je niečo trendom a majú to obľúbení influenceri, stáva sa z toho príťažlivý produkt, ktorý chcú vlastniť aj ostatní.

A v konečnom dôsledku nezáleží na tom, či je alebo nie je v skutočnosti taký výnimočný.

Zdroj: Dnes24.sk