8. január 2024 Rastislav Búgel Magazín Ona SEXI kráska Pellegrini pobláznila internet: Dlhé nohy, bujné poprsie a... Predsa vás SKLAME! Emily Pellegrini je označovaná za "najhorúcejšiu modelku sveta". Aktuálne prišlo veľké odhalenie. Táto žena vôbec neexistuje.

Je krásna, je sexi a je…virtuálna! Pred štyrmi mesiacmi sa na sociálnej sieti Instagram začala prezentovať modelka Emily Pellegrini. Za ten čas získala viac ako 200-tisíc sledovateľov a (nielen) mužov pravidelne teší zvodnými fotkami a videami.

Ošiaľ okolo krásnej ženy zašiel až tak ďaleko, že si Emily všimli veľké zahraničné médiá, ktoré ju začali označovať za „najhorúcejšiu modelku súčasnosti.“

Šokujúce odhalenie

Všetkých ich pred niekoľkými dňami čakala poriadna facka. Ako informoval odditycentral­.com, sexi Emily s krásnou tvárou a výrazným poprsím je v skutočnosti výtvorom umelej inteligencie. Pre server to potvrdil aj jej tvorca, ktorý si prial zostať v anonymite.

Ideál priemerného muža

„Spýtal som sa ChatGPT, ako vyzerá dievča snov priemerného muža. Odpoveďou mi boli hnedé vlasy a dlhé nohy. Vytvoril som ju pomocou AI presne tak, ako mi bolo povedané,“ prezradil tvorca.

Pozvánky od mužov

„Otec“ Emily dodal, že jeho cieľom bolo vytvoriť ženu, ktorá by bola sympatická a príťažlivá, no zároveň ju chcel zachovať čo najreálnejšiu. A zdá sa, že sa mu to podarilo.

„Vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu Emily neustále dostáva komplimenty na Instagrame a správy od mužov, ktorí jej ponúkajú, že ju vezmú do Dubaja alebo na drahé večere. Osoba, ktorá stojí za postavou Emily Pellegrini, sa s nimi rozpráva, aby bola ilúzia vierohodná, ale odmieta odhaliť svoju identitu,“ dodáva portál.

Vytvoril jej aj sestru

Iba za prvých 6 týždňov Emily svojmu tvorcovi vďaka fotorealistickým obrázkom a videám zarobila približne 10-tisíc dolárov (vyše 9 100 eur). Treba dodať, že táto suma bola aktuálna v dobe, keď Emily ešte ani zďaleka nemala toľko sledovateľov. Dnes bude suma omnoho vyššia. Navyše jej autor založil aj profil na platenej sieti, kde má ďalšie tisíce fanúšikov.

Aj samotného tvorcu šialený úspech poriadne prekvapil. A preto vytvoril sestru Emily, ktorá dostala meno Fiona Pellegrini. Ide o blondínu a v dobe písania článku má jej profil 43-tisíc sledovateľov.

Tvorca oboch virtuálnych krások potvrdil, že má v pláne vytvoriť ešte tretí a štvrtý digitálny model. Dá si však chvíľu pauzu. „Momentálne ešte neexistuje žiadne ďalšie meno, ale tá tretia bude ryšavka,“ dodal.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

20 Galéria

Zdroj: Instagram.com/emilypellegrini

Zdroj: Dnes24.sk