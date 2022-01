Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ocitli ste sa vo finančnom strese? Nastavte si mesačný rozpočet podľa rád banky Desatina z mesačného príjmu by mala slúžiť na vytváranie pravidelnej finančnej rezervy. 23. január 2022 Magazín

23. január 2022 Magazín Ocitli ste sa vo finančnom strese? Nastavte si mesačný rozpočet podľa rád banky Desatina z mesačného príjmu by mala slúžiť na vytváranie pravidelnej finančnej rezervy.

Finančný stres sa dá riešiť revíziou príjmov a výdavkov a ich cieľavedomým plánovaním. Podľa PR manažérky 365.bank Lindy Valko Gálikovej je možné si následne nastaviť mesačný rozpočet, pričom ideálne finančné miery sú 40, 30, 20, 10.

Nastavenie rozpočtu

V zmysle toho by 40 % príjmu malo smerovať na uhradenie pravidelných bežných výdavkov, tretina rozpočtu by mala slúžiť na pokrytie finančných záväzkov, ako sú úver alebo hypotéka, a pätina na strednodobé či dlhodobé sporenia, respektíve investovanie. Desatina z mesačného príjmu by mala slúžiť na vytváranie pravidelnej finančnej rezervy.

„Viac ako polovica (56 %) ľudí na Slovensku považuje svoju súčasnú finančnú situáciu za nepriaznivú. Za posledný rok sa tento stav pre väčšinu nezmenil a rovnaký počet ľudí je presvedčených, že sa v najbližšom čase ani nezlepší. Tretina Slovákov dokonca vníma svoju budúcu finančnú situáciu horšie ako tú aktuálnu,“ vysvetlila Valko Gáliková.

Výdavky v závere roka

Záver roka je obdobím, keď sú v súvislosti s vianočnými sviatkami zvýšené výdavky, ktorých dosah si ľudia postupne uvedomujú a pociťujú začiatkom roka.

Navyše, v kombinácii s meniacou sa ekonomickou situáciou, ako napríklad rastúca inflácia, respektíve zdražovanie, ako aj aktuálnou situáciou s pandémiou nového koronavírusu môže byť vnímanie finančnej situácie ešte senzitívnejšie.

Zdroj: TASR