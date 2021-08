Zdroj: TASR/Jakub Kotian Očkovacia LOTÉRIA má meškanie: Kedy sa napokon spustí a aké vysoké budú VÝHRY? Ministerstvo financií (MF) SR spustí v nedeľu o 20.00 h stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. 1. august 2021 han Zo Slovenska

1. august 2021 han Zo Slovenska Očkovacia LOTÉRIA má meškanie: Kedy sa napokon spustí a aké vysoké budú VÝHRY? Ministerstvo financií (MF) SR spustí v nedeľu o 20.00 h stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Takýmto spôsobom chceme motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední,“ uviedol rezort. Ďalšie informácie plánuje ministerstvo poskytnúť v pondelok (2. 8.) na avizovanej tlačovej konferencii.

Lenže, problém nastal v tom, že stránka www.bytzdravyjevyhra.sk mala byť spustená už o 12.00, čo sa však nestalo. Ako uvádza stránka ministerstva financií, stať sa tak má až večer.

Kto sa môže zapojiť?

Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať.

Zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a získa tak finančnú odmenu.

Ministerstvo dodalo, že registračný systém naprojektovalo do veľkej miery vo svojej réžii a využilo naň najmä interné kapacity odborníkov na informačné technológie. Upozornilo, že projekt spúšťa len dva týždne od podpisu legislatívy prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Výhry a podmienky

Rezort, ktorému šéfuje Igor Matovič ešte na webovej stránke uvádza aj podmienky očkovacej súťaže. Štartovacím dňom má byť 15. august a následne sa každý týždeň bude žrebovať o výhry. Tie budú vysoké, ale dostať sa k nim nebude jednoduché.

„Nárok na výhru vzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v tomto štatúte pre vznik nároku na výhru; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak si súťažiaci zrušil účasť na súťaži podľa tohto štatútu a po tomto zrušení by bol jeho žrebovací lístok (prípadne identifikátor) vyžrebovaný, bývalému súťažiacemu nevzniká nárok na výhru. Nárok na výhru nevzniká ani v prípade, ak vyhlasovateľ zistí podvodné konanie zo strany súťažiaceho,“ uvádza sa v štatúte očkovacej prémie ministerstva financií.

Celý dokument nájdete TU.

Druhy výhier

Prémiová výhra – 5 × 100 000 eur

Automatická výhra – 5 × 1 000 eur

Štandardná výhra – 25 × 10 000 eur

Základná výhra – 100 × 1 000 eur

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR