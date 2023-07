Zdroj: Pexels.com , Pexels.com Od štátu môžete dostať 100 eur: Poponáhľajte sa, čas sa kráti! Štát opäť umožňuje získať inflačnú pomoc vo výške 100 eur. Na podanie žiadosti ostávajú už iba posledné dni. 26. júl 2023 Zo Slovenska

Ak by ste chceli získať 100 eur od štátu, mali by ste sa poponáhľať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa Facebooku pripomína, že o jednorazovú inflačnú pomoc môžete požiadať iba do konca júla.

Jednorazová dotácia vo výške 100 eur je určená na pokrytie zvýšených výdavkov napríklad na bývanie, energie či stravu.

Pre občanov, ktorí sa nedostali k jednorazovej dotácii v rámci prvých dvoch balíkov, pripravil rezort práce tretí balík inflačnej pomoci.

„Pokiaľ patríte medzi oprávnených žiadateľov, o inflačnú dotáciu požiadajte na úrade práce najneskôr do 31. júla 2023. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované,“ upozorňuje ministerstvo.

Počas prvých dvoch balíkov vyplatili ľuďom takmer 110 miliónov eur.

Informácie na jednom mieste

„Všetky potrebné informácie o tom, kto má na dotáciu nárok a ako o ňu požiadať, sú dostupné na internetových stránkach ústredia práce. Okrem internetu sa môžu ľudia s dôverou obrátiť aj na pracovníkov úradu práce. O inflačnú dotáciu je potrebné požiadať na svojom úrade práce najneskôr do konca júla,“ priblížil generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.

Vzor žiadosti a všetky potrebné informácie nájdete na webe ministerstva.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk