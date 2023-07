Zdroj: Pexels.com Bič na daňové podvody? eFaktúra má podnikateľom priniesť aj niekoľko VÝHOD Podnikatelia by museli do nového systému nahrávať všetky svoje faktúry. Podľa prezidenta Finančnej správy SR by im novinka priniesla aj viacero benefitov. 25. júl 2023 Zo Slovenska

Finančná správa plánuje spustenie ďalšieho nástroja, ktorý by mal pomôcť obmedziť daňové podvody. Reč je o systéme eFaktúra.

Ako informoval portál ta3, so spustením sa však počíta až v roku 2025. Zavedenie eFaktúry by znamenalo, že by podnikatelia museli všetky svoje faktúry evidovať v systéme finančnej správy.

Pomoc podnikateľom?

Prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka v relácii televízie TA3 povedal, že predpokladá, že po parlamentných voľbách budú túto tému prezentovať novej vláde a rozbehnúť chcú aj ďalšie kolo rokovania s podnikateľmi.

„Musím sa priznať, že malých živnostníkov sme skutočne získali na našu stranu, pretože je potrebné vidieť, že eFaktúra nie je len nástroj na boj s daňovými podvodmi, ale je to vlastne aj pomoc pre podnikateľov,“ povedal Žežulka, ktorý v zavedení nového systému vidí aj dva benefity, ktoré by mali pomôcť samotným podnikateľom.

Ušetria za účtovníka

„Prvá vec, ktorá sa týka predovšetkým tých malých podnikateľov je, že v prípade, že budem mať k dispozícii tie dáta z eFaktúry, budem fakticky schopný predvyplniť daňové priznanie a viacmenej tomu živnostníkovi ušetríme finančné prostriedky za vedenie účtovníctva a robotu toho účtovníka urobíme za neho,“ povedal prezident Finančnej správy SR.

Ako druhú výhodu vidí, že by nový systém včas varoval podnikateľov na rizikovú transakciu. Tým by im vedel ušetriť množstvo budúcich problémov.

„To znamená, že fakticky by sme sa dostali do online posudzovania rizikovosti a online informovania verejnosti o tom, že môže byť niekde problém. Tým by sme mali vyriešiť množstvo budúcich daňových sporov,“ dodal Jiří Žežulka.

