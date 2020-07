Dnes o 16:48 ELA Zo Slovenska Odborníci prehodnotili nariadenia: NOVÉ rizikové krajiny, zmeny na akciách a rúška v lete

Na úvod prázdnin je tu zlá správa pre cestovateľov. Pribudli rizikové krajiny, hlavný hygienik SR Ján Mikas podotkol, že zoznam sa môže naďalej meniť.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na úvod tlačovky po štvrtkovom konzíliu epidemiológov a infektológov kritizoval futbalový zápas v Dunajskej Strede, na ktorom sa ignorovali nariadenia hygienikov a sedenie divákov v hľadisku. Ľudia nesedeli šachovnicovo. „Toto je cesta do pekla… Presne takto si to môžeme pokaziť. Toto sa nesmie opakovať,“ vyhlásil.

Šachovnicové sedenie sa preto mení: Každý druhý rad bude voľný.

„Aby si vedeli organizátori skontrolovať, či ľudia dodržiavajú pravidlá,“ povedal Matovič s tým, že ak to nebude fungovať, budú musieť takéto športové podujatia zrušiť.

„Nepredpokladali sme, že ľudia budú takto nezodpovedne postupovať. Tento prípad budeme musieť s pani regionálnu hygieničkou riešiť,“ doplnil v súvislosti so zápasom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Rizikové krajiny

Zmeny sa dotknú aj cestovania. Zo zoznamu menej rizikových krajín ubudli Bulharsko a Čierna Hora. Naopak, pribudli Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Írsko, ale aj Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Južná Kórea a Čína.

Matovič vo všeobecnosti naďalej neodporúča cestovať. Zdôraznil zvážiť aj cestovanie do Českej republiky, najmä do oblasti Sliezsko, kde evidujú vysoké čísla nákazy.

Niekoľko predchádzajúcich dní zaznamenávali v Česku počty nakazených nad 100, v utorok ich bolo 149, v pondelok 202, v nedeľu 305.

Médiá vtedy písali, že denný nárast infikovaných sa v posledných dňoch zrýchľuje. Podľa aktuálnych informácií bol najpostihnutejším regiónom aj vo štvrtok ráno okres Karviná.

Od pondelka

Nariadenie vydá Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zrejme v pondelok (6. 7.). Platiť by mohlo od ranných hodín. Mikas priblížil, že zmeny by sa tak dotkli občanov, ktorí sa vrátia z Bulharska a Čiernej Hory od tohto dňa. Mapu rizikových krajín budú podľa jeho slov prehodnocovať približne každé dva týždne, aby dovolenkári vedeli lepšie zvážiť svoju cestu.

Epidemiologička Mária Štefkovičová apelovala na ľudí, aby pri príchode z rizikovejších krajín dodržiavali nariadenia platné na Slovensku. „Títo ľudia sú povinní dodržať päťdňovú karanténu a na jej konci sa dať otestovať. Otestovanie im zabezpečí regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ zdôraznila.

Čo s Chorvátskom?

Epidemiológov znepokojuje aj situácia v Chorvátsku, ktorú budú pozorne sledovať a vyhodnotia o 14 dní. Matovič preto odporúča nespoliehať sa na dovolenkovanie v tejto krajine. Všetko sa totiž môže rýchlo zmeniť.

Infektológ Pavol Jarčuska podotkol, že treba zvážiť aj cestu do Chorvátska. Poukázal na dve lokálne ohniská nákazy, a to Záhreb a Osijek.

„Aj Chorvátsko je už na hranici žltej karty, tam je veľmi dramatický nárast,“ uviedol. Apeloval na občanov, aby sa nechali otestovať, ak sa vrátia z rizikovejších krajín alebo aj ich regiónov.

„Najlepšie je zostať doma, lebo zatiaľ sme na tom z Európy najlepšie,“ poznamenal premiér. V súvislosti s vyššou mierou nákazy z Českej republiky upozornil na opatrnosť najmä v oblastiach Prahy a Sliezska.

Hoci teploty už teraz atakujú +30 °C, v nosení rúška sa nateraz nič meniť nebude. V interiéri ich musíme nosiť aj naďalej.

Matovič je so zvládnutím epidémie spokojný: „Dosiahli sme v rámci Európy unikátne umiestnenie v počte nakazených na 100-tisíc obyvateľov, aj v počte úmrtí na 100-tisíc obyvateľov.“

Rúška, odstupy, dezinfekcia

V mesiaci jún evidujú epidemiológovia viac ako 130 nakazených ľudí. Z nich 63 prípadov bolo importovaných, z toho 42 ľudí sa nakazilo v rizikových krajinách.

Najviac ich bolo v Ukrajine a vo Veľkej Británii. Nákazu si priniesli ľudia aj z menej rizikových krajín, najviac z Česka (17), traja ľudia sa nakazili v Nemecku a traja v Rumunsku.

Konzílium tiež rokuje o zrušení povinnosti negatívneho testu pri príchode z rizikových krajín. Ľudia by po návrate na Slovensko museli ísť na päť dní do domácej karantény. Na piaty deň by išli na štátom hradený test. Či sa na tom konzílium dohodne, bude jasné až po tlačovej besede.

Hlavný hygienik Mikas hovorí, že by neradi išli cestou plošného zatvárania hraníc. Situácia by sa musela dramaticky zmeniť. Mikas v súvislosti so situáciou v zahraničí a návratom Slovákov pripustil, že uvažujú aj o e-karanténe.

„Všetko bude stáť na ľuďoch. Môžeme mať napísané opatrenia a podmienky, ale ľudia, ktorí by chceli obísť hranice, ich obídu,“ skonštatoval.

Dodal, že komunikovať mienia so starostami obcí, políciou, mimovládnymi organizáciami. Apeloval aj na občanov, aby upozornili svojich susedov, ktorí sa vrátili z takýchto krajín, že sa majú nahlásiť na regionálnych úradoch a nechať sa otestovať.

