Zdroj: TASR/AP

Odborníci prišli s novými OBAVAMI ohľadom opičích kiahní: TOTO ich znepokojuje najviac!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) znovu zvolá svoj núdzový výbor pre šírenie opičích kiahní. V stredu to v Ženeve oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.