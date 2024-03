9. marec 2024 Magazín Odísť spokojne po 40-tke na dôchodok? Podľa FRUGALISTOV je to možné Vyznávači tejto filozofie chcú skorší dôchodok. Odmietajú pracovať na pozíciách, ktoré prinášajú veľa stresu. Aj v tomto prípade však platí, že nič nie je zadarmo.

Naprieč svetom sa čoraz viac ľudí hlási k frugalistom. Jej členovia sa nechcú zodrať v práci a užívať si vytúžený odpočinok až na dôchodku s minimom na účte. Populárna filozofia hlási, že predčasnú penziu je možné dosiahnuť v produktovom veku.

Jej zástupcovia zbytočne nemíňajú, výdavky si plánujú a najmä investujú. Frugalizmus však nespadá do filozofie minimalizmu a pochádza pôvodne z latinského slova frugalis, čo znamená počestný alebo poctivý. O čo presnejšie ide?

Nie sú minimalisti

Frugalisti odmetajú zbytočný či okázalý konzum. Snažia si vybudovať svoje pracovné a životné tempo. Niektorí si ich mýlia s vyznávačmi minimalizmu, no je tu rozdiel. „Minimalizmus sa sústredí na to vlastniť čo najmenej vecí, kým frugalizmus cieli na míňanie čo najmenšieho množstva peňazí s cieľom dosiahnuť finančnú nezávislosť. Často sú oba smery nekompatibilné, pretože frugalista sa snaží vlastniť veci, ktoré by mohol v budúcnosti využiť, zatiaľ čo minimalista nechce, aby mu priestor zaberali nepotrebné veci a bude sa zbavovať všetkého, čo nedokáže ihneď využiť,“ píše Welcome To The Jungle.

Ako sa viac priblížiť k finančnej nezávislosti či spokojnejšiemu životu? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk