24. február 2024 Aký je ideálny vekový ROZDIEL medzi partnermi? Odpoveď vás možno prekvapí Máte partnera alebo sa chystáte na rande? Tak či onak, možno vás zaujme informácia o tom, aká by mala byť najideálnejšia veková hranica medzi vami.

Istá zaujímavá štúdia z Emory University v Atlante odhalila, ktoré páry spolu vydržali najdlhšie a naopak, ktoré sa museli na spoločnej ceste rýchlejšie rozísť.

„Výsledky ukázali, že páry, ktoré od seba delí päť rokov, majú o 18 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa rozídu, ako páry, ktoré sú v rovnakom veku,“ informuje o tom Good Men Project.

So stúpajúcim rozdielom bol rozchod medzi zaľúbencami častejší. V prípade 10-ročného odstupu zaznamenali 39 % rozvodovosť alebo ukončenie vzťahu a v prípade v prípade 20-ročného rozdielu bola pravdepodobnosť rozchodu až 95 %.

Keď je vek len číslo

Žijete už dlhodobo a spokojne so svojím starším či mladším partnerom? Gratulujeme, výnimka potvrdzuje pravidlo. To, že je vek len číslo, potvrdzujú zaľúbené dvojice naprieč svetom a dokazujú to aj známe celebritné páry – sú spokojné aj šťastné napriek vekovému rozdielu.

Patrí k nim známy herec Bruce Willis so svojou o 23 rokov mladšou manželkou Emmou Hemnig, herec George Clooney a Amal Clooney, či napríklad spevák Marc Anthony a modelka Nadia Ferreira. „Je dôležité mať na pamäti, že vek nedefinuje vzťah – je to len jedna dôležitá súčasť vzťahu. Komunikácia, rešpekt, hodnoty a rast sú nevyhnutné. To rozhoduje o úspechu viac ako vek,“ pripomína na záver tamojší portál.

