Magazín Páni, neviete, čo s vlasmi? Odborníci odhalili 6 TOP najlepších strihov pre rok 2024 Túžite po zmene alebo vám terajší účes akosi nepristane? Pozrite si trendy na rok 2024.

Top 8 dámskych strihov pre rok 2024 sme vám už predstavili. No ani páni nezaostanú tento rok nepovšimnutí. Vlasoví experti, kaderníci a štylisti predstavili najhorúcejšie vlasové trendy pre odvážnych, romantických a praktických mužov. Informuje o tom portál StyleCaster.

1) Ako roková hviezda

Do popredia sa dostanú dĺžky. Ak ste majiteľom dlhších vlasov, využite ich potenciál naplno a nožničky zverte do rúk len skúsenému odborníkovi. „Myslím si, že budeme svedkami oveľa väčšieho experimentovania s dĺžkou. Budú dominovať rôzne dĺžky, no na temene hlavy to bude viac rocková atmosféra 70. či 80. rokov,“ opísala strih vhodný pre nespútaných rebelov Taylor Hooker, expertka na vlasy.

Skúste si boky vystrihať a navrchu ponechať dlhšie vlasy. Experti odporúčajú na dlhšie vlasy trvalú – nadľahčí vlasy a dodá im správny tvar. Možno vás to prekvapí, ale viacerí kaderníci ohlasujú návrat drdolu.

2) Prírodná textúra

Máte kučeravé či neposlušné vlasy? Nechajte ich zažiariť v plnej kráse. „Vidíme evolúciu klasických účesov s moderným nádychom. Účesy ako quiff a pompadour sú stále populárne, no muži sa budú viac zameriavať na prirodzenú vlasovú štruktúru, nebude to o „dokonalom“ štýle. Čo je skvelé, pretože štylista či holič môže spolupracovať s klientmi na vytvorení najlepšieho vzhľadu s prirodzenou štruktúrou vlasov,“ hovorí vlasový špecialita J-Travis Walters.

