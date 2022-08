3 Galéria Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj Opitý taxikár narazil do dvoch áut: Po prevoze do nemocnice zraneniam PODĽAHOL Muž pod vplyvom alkoholu viedol v čase voľna vozidlo taxi služby. V noci utrpeným zraneniam podľahol. 13. august 2022 Krimi

13. august 2022 Krimi Opitý taxikár narazil do dvoch áut: Po prevoze do nemocnice zraneniam PODĽAHOL

Päťdesiatštyri ročný muž prišiel o život pri nehode na popradskej ceste, ku ktorej došlo v piatok (12. 8.) večer. Popradčan viedol v čase voľna vozidlo taxi služby, v dychu mal v prepočte 1,88 promile alkoholu. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Niekoľko nárazov

Pri výjazde z kruhového objazdu prešiel do protismeru a narazil do prvého auta a dopravnej značky.

„Pokračoval v jazde niekoľko metrov, opäť prešiel do protismeru a narazil do druhého auta. To sa následne odrazilo do zaparkovaného auta, ktoré potom narazilo do ďalšieho zaparkovaného auta,“ vysvetľuje polícia.

Smutné správy z nemocnice

Vodič taxislužby bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, kde mu zistili ďalšie zranenie a preto ho hospitalizovali.

V noci utrpeným zraneniam podľa polície podľahol. Pri nehode sa ďalšie dve osoby zranili ľahko.

Polícia v súvislosti s uvedenom dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

