19. február 2023 Zo zahraničia Orbán PREKVAPIL vyjadreniami o ruskej armáde: V čom súhlasí so Západom? Maďarský ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že vojna na Ukrajine je izolovaná, a že si to okrem Európy uvedomujú všade vo svete.

Je zrejmé, že ruská armáda nie je v stave, aby mohla napadnúť Severoatlantickú alianciu a ešte dlho v takom stave nebude, vyhlásil v sobotu predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán vo výročnom prejave o stave krajiny v budínskom multifunkčnom centre Várkert Bazár. Orbán v prejave vysielanom naživo na Facebooku zdôraznil, že odmieta prerušiť vzťahy s Ruskom, informuje spravodajca TASR.

Orbán: Netreba sa báť

Maďarský ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že vojna na Ukrajine je izolovaná, a že si to okrem Európy uvedomujú všade vo svete. „Netreba sa báť, že Rusko ohrozí bezpečnosť Maďarska,“ podčiarkol premiér, ktorý tiež pripomenul, že Maďarsko presadzovalo spoločnú armádu Európskej únie.

Maďarsko podľa jeho slov zachová ekonomické vzťahy s Ruskom a to odporučil aj celému západnému svetu. „Bez vzťahov nebudú mierové rokovania. Preto nepodporujeme, aby kňazi a cirkevní predstavitelia podliehali sankciám. Je dosť zlé, že sa to stáva umelcom a športovcom,“ poznamenal Orbán.

Zhoda so Západom

Konštatoval, že v strategických cieľoch Maďarsko súhlasí so Západom. „Aj Maďarsko potrebuje, aby Rusko nebolo hrozbou, a aby Ukrajina bola suverénna. Náš pohľad je rozdielny v prostriedkoch. Kým tí, ktorí presadzujú vojnu, to chcú dosiahnuť vojnou, my prímerím,“ zhrnul premiér, podľa ktorého iba dosiahnutím mieru je možné ukončiť utrpenie.

Zostať mimo tejto vojny je podľa Orbána morálne správnym rozhodnutím; v podstate jediným správnym. Ako dodal, ukrajinských utečencov treba vpustiť, čo Maďarsko robí správne.

