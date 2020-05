11. máj 2020 MAK Správy Zo Slovenska Ostanú obchody v nedeľu zatvorené nadobro? Sulík protestuje, nemá kedy kupovať darčeky

V koalícii sú v otázke otváracích hodín obchodov nejednotní. Sulík považuje zatvorené obchody počas nedele za nespravodlivé aj voči predavačom aj zákazníkom.

Zdroj: TASR

Obchody ostanú zavreté v nedeľu aj po pandémii. Želá si to Milan Krajniak (Sme rodina), minister práce, sociálnych vecí a rodiny, v reakcii na slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka z koaličnej strany SaS, ktorý je, naopak, za znovuotvorenie obchodov v nedeľu.

„Nemáme na to jednotný stranícky názor, je to na prípadnom hlasovaní každého poslanca v parlamente. Ja osobne by som zatvorenie predajní v nedeľu podporil, ale nie je to vec, pre ktorú sa budeme hádať. Necháme to na voľné hlasovanie našich poslancov,“ spresnil.

Keby návrh o tomto v parlamente bol, Krajniak by podľa svojich slov hlasoval za to, aby boli obchody v nedeľu zatvorené.** „Myslím si, že je dobré, ak jeden deň v týždni zamestnanci obchodov môžu počítať s tým, že ho strávia so svojimi rodinami. Po diskusiách s prevádzkovateľmi obchodným reťazcov vidíme tiež, že by takéto rozhodnutie podporili. Podľa ich slov totiž necítia napriek zatvoreným obchodom v nedeľu pokles obratu,“** dodal Krajniak.

Je to nespravodlivé

„Ja s tým zásadne nesúhlasím,“ povedal Sulík. „Obmedzuje to slobodu ľudí. Obmedzuje to tých, ktorí chcú robiť, keďže v nedeľu sú veľmi vysoké príplatky. Mnoho ľudí chce robiť, pretože zarobí aj dvojnásobok,“ vysvetľuje a dodáva, že obmedzení sú aj nakupujúci, ktorí sú celý týždeň v práci a nedeľa je jediný deň, kedy sa do obchodov dostanú.

Deklaruje to na svojom prípade. „Ja mam prakticky len v nedeľu voľný čas, aby som deťom mohol ísť niečo kúpiť, napríklad nejaký darček,“ hovorí a dodáva, že kto chce ísť do kostola, nech ide do kostola a kto chce ísť nakupovať, nech ide nakupovať. „Nebráňme ani jednému, ani druhému,“ uzavrel.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR