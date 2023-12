15. december 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia Pacientka na magnetickú rezonanciu prepašovala PIŠTOĽ: Prestrelila si ZADOK Silné magnetické pole spôsobilo výstrel pištole. Žena môže hovoriť o obrovskom šťastí. Skončila "iba" s prestreleným zadkom.

57-ročná Američanka spravila chybu, ktorú si zapamätá do konca života. Ako na základe správy amerického Úradu pred kontrolu potravín a liečiv FDA informoval portál novinky.cz, na vyšetrenie magnetickou rezonanciou si zobrala aj nabitú pištoľ.

Prestrelený zadok

Po zapnutí prístroja došlo vzhľadom na silné magnetické pole k nešťastnému výstrelu.

Projektil ženu zasiahol do zadku.

„Pacientka utrpela strelné poranenie v oblasti pravej časti zadku. Bola na mieste ošetrená lekárom, ktorý označil vstupné a výstupné otvory ako veľmi malé a povrchové s tým, že strela prenikla iba do podkožia,“ uvádza FDA.

Nateraz je otázne, ako sa žene podarilo preniknúť s nabitou pištoľou až do skenera. Pacienti totiž pred vyšetrením absolvujú prísnu kontrolu. Pýtajú sa ich aj to, či so sebou nemajú žiadne kovové predmety. Na všetky otázky Američanka odpovedala záporne.

Ženu po incidente ošetrili v nemocnici a lekári skonštatovali, že sa zranenie dobre hojí.

Ďalšie podobné nehody

Ako pripomenul server nypost.com, zranenia spojené s magnetickou rezonanciou nie sú ničím výnimočným. Portál spomína prípad z októbra, kedy zdravotná sestra v San Francisu utrpela vážne pomliaždeniny, keď uviazla medzi prístrojom a kovovým nemocničným lôžkom, ktoré pritiahlo magnetické pole.

Ďalší prípad sa stal začiatkom roka v São Paule. O život vtedy prišiel brazílsky právnik, ktorému v blízkosti prístroja na magnetickú rezonanciu vystrelila pištoľ umiestnená na opasku. Prestrelila mu žalúdok.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Zdroj: Dnes24.sk