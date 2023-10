5 Galéria Instagram.com/Pamela Anderson Zdroj: Youtube.com/Baywatch Pamela Anderson inšpiruje aj dnes: Odštartovala TÝMTO počinom novú REVOLÚCIU medzi ženami?! Ktorý muž by počas 90. rokov nepoznal krásku z Baywatchu a ktorá žena by k nej nevzhliadala ako k symbolu dokonalej krásy? Dnes však Pamela Anderson inšpiruje ženy inak! 18. október 2023 TOS Ona

Pamela Anderson (56) sa stala svetovou hviezdou hlavne vďaka úlohe sexi blondínky v seriáli Baywatch. Svojou krásou uchvacovala milióny mužov a inšpirovala milióny žien.

Aktuálne sa táto americká ikona zviditeľnila na októbrovej módnej akcii v Paríži, keď sa pred foťákmi a kamerami prezentovala bez mejkapu.

Pridajú sa ďalšie?

Dnes už je zrejmé, že týmto počinom inšpirovala aj ďalšie slávne osobnosti. Scarlett Johansson, známa hollywoodska herečka, vo svojom rozhovore pre magazín Popsugar uviedla, že to považuje za silné gesto odmietnutia ideálov krásy.

Ďalšia americká herečka Jamie Lee Curtis (64) označila tento krok Pamely Anderson za revolučný a na svojom instagramovom profile uviedla, že „revolúcia prirodzenej krásy oficiálne začala“. A za tento príspevok si už vyslúžila takmer milión lajkov.

„Nemyslím si, že by sme mali tlieskať za to, že niekto nosí menej mejkapu alebo viac mejkapu, ale za to, že sa odvážila robiť to, čo jej vyhovuje. Mali by sme totiž robiť to, čo v danom okamihu chceme a nie to, čo od nás chcú ostatní, aby sme robili,“ okomentovala jedna z jej fanúšičiek a tisíce ľudí sa s týmto názorom stotožnili.

O čom je krása?

V skutočnosti sa však Pamela líči čoraz menej už od roku 2019, kedy jej blízka priateľka a make-up artistka Alexos Vogel podľahla rakovine prsníka.

Pamela Anderson po týždni módy v Paríži uviedla, že krása je o sebaprijatí, nestrannosti a láske. Po slovách ďalších celebrít sa zdá, že už v tom nebude ani zďaleka sama.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk

