17. október 2023 TOS Zo zahraničia Známy SPEVÁK vošiel do jednosmerky a bola z toho potýčka: Padli facky, druhý vodič ho UHRYZOL! Konflikt na ceste, ktorý každá strana popisuje inak. Vodiča mal napadnúť známy reper, ten však tvrdí, že to bolo naopak a neznámy muž sa do neho zahryzol spôsobom, že to v živote nezažil!

Čech Otakar Petřina (38) známy ako Marpo sa stal súčasťou konfliktu na ceste po tom, čo so svojím BMW vošiel do jednosmerky v obci Tuchoměřice.

Nemal tušenie, s kým má tu česť

„Mával na mňa, aby som mu uhol. Vystúpil som a povedal mu, že je to jednosmerka, že tu bývam a že tu mám deti,“ uviedol pre denník Blesk vodič Tomáš, ktorý vraj nemal tušenie, že sa baví so známym reperom a chcel si odfotiť značku auta.

„Povedal, že pozná týchto hrdinov s telefónom a že vystúpi a rozbije ma. Vystúpil a dal mi dve rany do tváre! Nemohol som zdvihnúť ruky, a tak som ho narazil na auto a uhryzol do hrude. Odrazil sa od svojho auta a zrazil ma na zem. Potom ušiel,“ opísal jeho pohľad na potýčku.

Muž podľa Blesku skončil v nemocnici, kde ešte na druhý deň zostal na pozorovanie.

Marpo: Bol som napadnutý!

K udalosti sa následne vyjadril aj Marpo prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

„Áno, vošiel som do jednosmerky. Ponáhľal som sa pre dcéru, ktorej bolo blbo. Chcel som si to zrýchliť, za to sa ospravedlňujem!“ uviedol známy Čech s tým, že sa stretol s pánom, ktorý na neho začal revať, natáčať si ho a ťahať von z auta.

„Zaklinčoval som ho, pretože viem, že proti mne všetci použijú, že som agresor, a nemám nikoho mlátiť. Nikoho som nemlátil! A čo sa nestane? Pán mi prehryzol celý biceps. Zahryzol sa mi do bicepsu takým spôsobom, že som to v živote nezažil! Vrčal na mňa, začal ma škrabať, strkal mi prsty do očí. Tak som v sebaobrane pána vzal a hodil ho na zem, dal som mu jednu alebo dve facky otvorenou dlaňou,“ opísal reper, ktorý sa venuje aj exhibičným boxerským zápasom a dodal, že musel ísť na tetanovku.

Prípad každopádne bude musieť rozlúsknuť polícia, pričom obaja muži by sa mali dostaviť na obvodné oddelenie.

