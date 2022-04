Zdroj: TASR/AP Pápež hovoril o vojnovej Veľkej noci. Vyzval lídrov, aby vypočuli prosby o MIER Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa na Veľkonočnú nedeľu prihovoril k približne 50-tisíc ľuďom zhromaždeným na rímskom Námestí sv. Petra. 17. apríl 2022 Zo zahraničia

17. apríl 2022 Zo zahraničia Pápež hovoril o vojnovej Veľkej noci. Vyzval lídrov, aby vypočuli prosby o MIER Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa na Veľkonočnú nedeľu prihovoril k približne 50-tisíc ľuďom zhromaždeným na rímskom Námestí sv. Petra.

Zdroj: TASR/AP

Pápež František nazval tohtoročné veľkonočné sviatky vojnovou Veľkou nocou. Povedal to vo svojej kázni v rámci požehnania Urbi et orbi (Mestu Rímu a svetu), ktoré udeľuje pravidelne dvakrát do roka. Píše o tom agentúra Reuters.

Mier je zodpovednosťou všetkých

Pápež vyzval svetových lídrov, aby vypočuli prosby ľudí o mier na Ukrajine, a nepriamo kritizoval Rusko, že zatiahlo túto krajinu do „krutého a nezmyselného“ konfliktu. „Nech tí, ktorí sú zodpovední za národy, počujú volanie ľudí po mieri,“ uviedol najvyšší pontifex. Skonštatoval, že Ukrajina je „ťažko skúšaná násilím a ničením v krutej a nezmyselnej vojne, do ktorej bola zatiahnutá“.

„Každá vojna so sebou prináša následky, ktoré sa dotýkajú celého ľudstva – od oplakávania mŕtvych až po utečeneckú drámu a hospodársku a potravinovú krízu, ktorej príznaky už vidno,“ povedal pápež, ako ho citovala webová stránka VaticanNews.va.

„Mier je možný, mier je potrebný, mier je prvoradou zodpovednosťou všetkých,“ zakončil František svoju kázeň, v ktorej sa okrem Ukrajiny venoval aj ďalším krízovým oblastiam sveta – Blízkemu východu, Afganistanu, Mjanmarsku či štátom v oblasti afrického Sahelu.

Zdroj: TASR