24. máj 2021 Tlačové správy Parkovanie v Bratislave: Dá sa tu vôbec ešte zaparkovať? Zaparkovať v hlavnom meste môže byť poriadny oriešok. V centre Bratislavy voľné miesto takmer ani nenájdete a v nákupných centrách je parkovanie obmedzené. Kde v Bratislave sa dá ešte zaparkovať?

Každé veľkomesto má slabinu – parkovanie. Parkovacích miest je málo, takmer všade sú modré zóny a parkovné nie je vždy práve najlacnejšie. Ponúka sa možnosť zaparkovať v niektorom nákupnom centre, no ani tie ale nemusia byť ideálne. Navyše nedostatok parkovacích miest a času vedú k škrabancom, odierkam či dokonca dopravným nehodám. To sa potom pobyt v meste ešte viac predraží. Vyplatí sa mať havarijné poistenie, z ktorého je možné podobné škody na aute pokryť.

Parkovanie v nákupnom centre

Nákupné centrá v Bratislave ponúkajú informácie o parkovaní aj na svojich weboch, preto nezaškodí sa pred príchodom do mesta trochu informovať, kde, za koľko a ako dlho môžete parkovať. Niekde je parkovné zadarmo, niekde je obmedzené časovo a napríklad po 3 hodinách už budete platiť.

Mimo centra ešte zaparkujete

Ideálne je vyhľadať si parkovisko mimo centrum, pokojne aj v okrajovejšej časti mesta, a do centra ísť električkou alebo autobusom. Parkovať možno budete trochu z ruky, no takmer s istotou tu nejaké miesto na zaparkovanie nájdete a nemusíte zaňho zväčša ani nič platiť. Do centra je to električkou z okrajových častí asi 15 až 20 minút, takže veľa času nestratíte.

V centre je to oriešok

Ulice Bratislavy najmä v centre majú vyhradené parkoviská len pre tých s parkovacou kartou. Ide o tzv. modré zóny, kde bez parkovacej karty rezidenta nezaparkujete, resp. za parkovanie na vyhradených miestach môžete dostať tučnú pokutu. No ak musíte alebo nechcete nechávať auto príliš ďaleko, aj tu nájdete miesto na zaparkovanie. Počítajte ale s tým, že to bude trvať a plateniu parkovného sa nevyhnete, či už cez SMS alebo v parkovacom automate.

Počas sviatkov a mimo vyhradených časov

Veľa miest v Bratislave, aj tie v centre, majú vyhradený čas pre parkovanie a mimo neho je parkovanie zadarmo – zväčša je vyhradený čas od 8. do 16. hodiny. Okrem toho to platí aj pre sviatky a víkendy, no treba počítať s tým, že ak sú počas sviatkov otvorené obchody, môže byť komplikované zaparkovať aj v tieto dni. Vždy preto rátajte s časovou rezervou na zaparkovanie.

