Pavol Rusko znovu pred súdom: POZRITE sa, veď zostarol o niekoľko rokov! FOTO Obžalovaný exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko spochybňuje, že by mal motív na objednávku vraždy bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej. 4. máj 2023

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vyplýva to z jeho vyjadrení počas štvrtkového hlavného pojednávania pred senátom Okresného súdu Bratislava II. Proces v kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej pokračoval najmä čítaním listinných dôkazov.

Pavol Rusko tvrdí, že by objednávkou vraždy nedosiahol žiadny majetkový prospech. „Ak by poškodená zmizla, musel by som požiadať radu o vysielanie, aby potvrdila prevod podielu na moju osobu. Navyše pani Klaus-Volzová mala dediča, svojho manžela. Podiel by prešiel na neho,“ zdôraznil.

Čo spochybnil?

Zároveň spochybnil závery valného zhromaždenia z augusta 1996, na ktorom bol odvolaný z funkcie konateľa spoločnosti Markíza-Slovakia. Podotkol, že o valnom zhromaždení nebol informovaný a jeho odvolanie nebolo platné. „Súd tento zápis nikdy nevykonal,“ uviedol obžalovaný. Splnomocnenec poškodenej Roman Kvasnica novinárom povedal, že Pavol Rusko mohol mať aj v tejto súvislosti záujem na získaní stopercentného obchodného podielu.

„Pokiaľ prokurátor argumentuje, že mala byť objednávka zameraná na donútený prevod obchodných podielov a následné usmrtenie Klaus-Volzovej, potom je nelogické, keď číta zmenu spoločenskej zmluvy, ktorá riešila prechod dedičstva v prípade úmrtia jedného zo spoločníkov,“ reagoval obhajca Pavla Ruska Marek Para. Prečítané listinné dôkazy svedčia podľa neho v prospech obžalovaného.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek poukázal na to, že obžalovaný využíva svoje právo a postupne sa vyjadruje k vykonaným dôkazom. „Niektoré dôkazy veľmi zásadným spôsobom vyvracajú jeho postupné tvrdenia,“ podotkol. Vyjadrenia Pavla R. sa podľa prokurátora postupne „veľmi zaujímavým spôsobom menili a vyvíjali“.

Klasicky, odročené!

Hlavné pojednávanie bolo vo štvrtok popoludní odročené na 15. júna. Čítať sa majú ďalšie listiny, Pavol Rusko by mal zároveň reagovať na skoršie výpovede svedkov.

Obžalobe čelí aj bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan. Pavol Rusko si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov.

Proces sa za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave začal v máji 2019. Černák a Kaštan sa k spáchaniu činu na prvom pojednávaní priznali, Kýbel a Pavol Rusko vinu popreli. Černák sa poškodenej Klaus-Volzovej ospravedlnil. Z obžalovaných bol na štvrtkovom pojednávaní prítomný len Pavol Rusko.

Zdroj: TASR