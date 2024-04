23. apríl 2024 Politika Pellegriniho nafotili na prezidentský portrét: Vraví, že bude úplne INÝ! FOTO Zvolený prezident Peter Pellegrini v utorok absolvoval v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) fotenie na oficiálny prezidentský portrét.

Fotografiu zhotovil vedúci obrazovej redakcie TASR Michal Svítok. V pozícii doterajšieho fotografa prezidentov SR vystriedal Pavla Neubauera, ktorý mu pri fotení asistoval.

„Je to, samozrejme, príjemná povinnosť, ale je to aj naozaj veľmi zvláštny pocit, keď si uvedomíte, že ako budúci prezident fotíte portrét, ktorý bude pravdepodobne visieť na všetkých školách, na úradoch, v rôznych oficiálnych kanceláriách,“ zhodnotil Pellegrini.

Iný ako všetky ostatné

Výraz na fotografiu si podľa svojich slov dopredu nenacvičoval. „Ja mám rád svoj prirodzený úsmev. Taký, akým sa usmievam na ľudí, keď ich stretnem, takže nič špeciálne som si netrénoval,“ skonštatoval. Chcel by, aby z fotografie vyžarovala aj národná hrdosť. Vyzdvihol preto novinku, fotografovanie nielen na bielom pozadí, ale aj s vlajkou.

Poznamenal, že ak sa tieto fotky podaria, tento prezidentský portrét bude úplne iný ako ostatné.

Už sa pripravuje

V rámci príprav na funkciu prezidenta Pellegrini podľa svojich slov už postupne premýšľa, akými ľuďmi sa obklopí. Pred prevzatím úradu plánuje ešte aj oddych. Následne sa začne pripravovať na bezproblémové prebratie paláca. „Už som mal pracovné, priateľské stretnutie s pani prezidentkou, aj s pánom kancelárom, kde sme sa už dohodli na technickom postupe, akým spôsobom sa budeme pripravovať na 15. júna,“ načrtol. Vzhľadom na svoju predchádzajúcu politickú kariéru si myslí, že prechod bude jednoduchší, ako keď sa prezidentom stane politický nováčik.

Skvelý prístup nového prezidenta

Budúci prezident ocenil príjemné prostredie a kolektív v agentúre. „Som rád, že som dodržal tradíciu, že portrét fotí Tlačová agentúra Slovenskej republiky, tak si myslím, že to je správne. Na druhej strane mi to ešte viac pripomenulo, aký veľký záväzok na pleciach nesiem a aby som to zvládol,“ dodal.

Podľa skúseného fotografa prezidentských portrétov Pavla Neubauera prešlo fotenie úplne hladko. „Pán prezident bol ústretový, prispôsobil sa nám, my jemu, bez nejakých problémov,“ zhodnotil. Páčil sa mu pozitívny, aktívny prístup novej hlavy štátu.

Autor portrétu Michal Svítok priznal v súvislosti so svojou premiérou veľký pocit zodpovednosti. „Nové to bolo tým, že sme sa rozhodli fotiť aj iný typ portrétu. Nebol to ten klasický na bielom pozadí,“ priblížil. Samotnému foteniu predchádzali hodiny príprav. Svojmu predchodcovi poďakoval za pomoc.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: TASR