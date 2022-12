5 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Petre Vlhovej ušlo tretie miesto: Dala som do toho všetko, FOTO Vlhová v nočnom slalome nakoniec obsadila štvrté miesto. Shiffrinová zavŕšila víťazný hetrik. 29. december 2022 Šport

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila vo štvrtkovom nočnom slalome Svetového pohára štvrté miesto. V rakúskom Semmeringu zaostala o 76 stotín za Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá zavŕšila víťazný hetrik. Druhá skončila so stratou 29 stotín Shiffrinovej krajanka Paula Moltzanová, tretia bola Nemka Lena Dürrová (+0,34).

Shiffrinová nadviazala na víťazstvá z oboch obrovských slalomov v Semmeringu a pripísala si na konto jubilejný 80. triumf v prestížnom seriáli, 50. v slalome. Už len dve víťazstvá jej chýbajú k tomu, aby sa dotiahla na ženský rekord Lindsey Vonnovej (82). Absolútny rekord drží Švéd Ingemar Stenmark, ktorý získal prvé miesto celkovo v 86 pretekoch.

Prvé kolo nevyšlo

Vlhová štartovala v prvom kole s číslom 2 a na rytmickej trati predviedla aktívnu jazdu bez výraznejších zaváhaní. V cieli bola o 63 stotín rýchlejšia ako Slovinka Ana Buciková, na prvej priečke sa však dlho neohriala. Lepší čas ako Slovenka dosiahli štyri pretekárky na čele so suverénnou Shiffrinovou. Američanka bola na všetkých medzičasoch v zelených číslach.

„Nebolo to najlepšie, nešla som moju jazdu. Trochu som sa trápila, snažila som sa, ale nakoniec je z toho piate miesto. Boli tam zmeny rytmu, ale trať bola dobrá, aj podmienky. Bolo však treba ísť do toho trochu ináč. Som šťastná, že prišlo toľko slovenských fanúšikov. Budem sa snažiť ich potešiť,“ uviedla Vlhová.

Dala to toho všetko

V druhom kole išla Slovenka agresívne s maximálnym rizikom a posunula sa na štvrtú priečku.

„Mrzí ma, že to nevyšlo s útokom na pódium. Chcela som potešiť slovenských fanúšikov, ktorých prišlo veľmi veľa. Dala som do toho všetko a v cieli som bola rada, že som sa usadila na čele. Napokon z toho bolo štvrté miesto. Trať už bola trochu rozbitá, snažila som sa o plynulú jazdu. V záverečných pretekoch sezóny to nevyšlo s pódiovým umiestnením, no celý rok bol pre mňa úžasný, veď v Pekingu som si splnila sen a získala titul olympijskej šampiónky v slalome,“ povedala pre RTVS v cieli 2. kola Vlhová, ktorá presne pred 10 rokmi práve v Semmeringu debutovala v SP a obsadila 11. priečku.

