28. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Ochladenie nečakajte, môže byť aj 15 °C! Dorazí vôbec poriadna ZIMA? Máme za sebou mimoriadne teplé Vianoce a zmeniť sa to nemá ani po novom roku. Predpoveď prezrádza, či si tento rok užijeme tuhú zimu a sneh.

Netypicky teplé decembrové počasie pokračuje a inak tomu nebude ani na začiatku blížiaceho sa roka. Juhozápadné a západné prúdenie prinesie na Slovensko teploty, ktoré sa môžu vyšplhať až na 15 °C. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

Krátke ochladenie

Prvých desať dní roka 2023 bude teplých a suchých. Potom príde zmena.

„V období od 10 do 23. januára by malo na našom území, ale aj v mnohých oblastiach strednej Európy, zavládnuť teplotne priemerné a aj zrážkovo priemerné počasie. To znamená, že sa očakávajú určité vpády chladného vzduchu, ktoré môžu priniesť do našej oblasti aj vlnu sneženia,“ píše iMeteo.

Koniec januára sa bude v počasí podobať jeho začiatku. Teploty budú opäť nadpriemerné a zrážok bude málo.

Obzvlášť teplá zima

Ani ďalšie mesiace ale podľa predpovedí neprinesú mrazivú zimu s vysokou vrstvou snehu. V celej Európe sa očakáva nadpriemerne teplá zima.

„Celý kontinent by mal zažiť teplejšiu zimu, pričom priemerná teplota by mala skončiť o 1 až 2 °C nad hranicou dlhodobého teplotného normálu,“ konkretizuje iMeteo s tým, že o niečo chladnejšie môže byť v západnej Európe.

Paradoxne, najteplejšie bude v Škandinávii, vo východnej Európe a vo východnej časti Stredomoria.

